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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (457)

Айбек Калиев ни разу не видел потерпевшего по делу о мошенничестве

Экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев познакомился с потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве только в суде. Об этом 24.kg рассказал его адвокат Бактыбек Жумашев.

Отметим, что Айбек Калиев проходит обвиняемым по делу о модернизации ТЭЦ и аварии. По последнему уже вынесен приговор.

По словам юриста, Айбека Калиева обвиняют в том, что он, войдя в доверие, обманом продал машину, приобретенную у ТВЕА, третьему лицу.

«Но причем здесь мошенничество? Автомобиль продавал брат моего подзащитного. В итоге Айбек Калиев получил деньги, а покупатель — авто. Теперь этот новый автовладелец выступает в качестве потерпевшего. Его мой клиент в глаза не видел, он Калиева тоже. Они в суде познакомились», — сказал Бактыбек Жумашев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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