Дело Зизалиева. Экс-вице-премьер никогда не видел бизнесмена Субихи Пархати

Экс-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев утверждает, что никогда не слышал о таком предпринимателе, как Субихи Пархати. Об этом адвокат бывшего чиновника Таалайгуль Токтакунова рассказала 24.kg.

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По ее словам, только в материалах уголовного дела Дуйшенбек Зилалиев обнаружил имя Субихи Пархати. «Он даже не подозревал о его существовании. Зилалиева обвиняют, что он якобы как-то повлиял на исход аукциона, когда продавали лицензию на месторождение Терек-Сай. Но это нелепо. Зилалиев не мог решить исход торгов. К тому же из материалов следует, что ОсОО, которое приобрело в итоге лицензию, на тот момент не принадлежало Пархати. Он стал его главой только месяц спустя», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Военная прокуратура сегодня вручила бывшему главе Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Дуйшенбеку Зилалиеву уведомление о подозрении в совершении преступления по статье «Соучастие в коррупции» УК КР.

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В ходе расследования уголовных дел, связанных с коррупционными деяниями Алмазбека Атамбаева, установлено, что он с целью получения лицензии на месторождение сурьмы по заниженной стоимости в коррупционную схему вовлек Дуйшенбека Зилалиева и статс-секретаря Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Шерикула Султанова.

«Исполняя незаконное указание Дуйшенбека Зилалиева, Шерикул Султанов провел фиктивный тендер по заниженной стоимости в $130 тысяч. Победу присудили аффилированному с Атамбаевым ОсОО «Инвестиционная компания «Хуасинь». Дуйшенбек Зилалиев, заведомо зная незаконность проведенного тендера и явно заниженную стоимость, в сговоре с Алмазбеком Атамбаевым незаконно выдал лицензию на разработку месторождения в Чаткальском районе с запасом сурьмы на сумму $103,6 миллиона», — говорится в сообщении.