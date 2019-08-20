Дуйшенбек Зилалиев проходит по одному делу с Алмазбеком Атамбаевым

Экс-вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев проходит по одному уголовному делу с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Ему инкриминируют соучастие в коррупции. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Адвокат Дуйшенбека Зилалиева Таалайгуль Токтакунова подтвердила информацию.

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урецкой компании «Эти Бакыр Терек-Сай» в 2015 году за $20 миллионов.

По ее словам, следствие ведет Военная прокуратура. Речь о выдаче лицензии на разработку сурьмяного месторождения в селе Терек-Сай т

«Но я не понимаю, при чем тут мой подзащитный? Компания выиграла тендер, и под документами о передаче лицензии подписи Зилалиева нет. Как он оказался соучастником Алмазбека Атамбаева, непонятно», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Она добавила: Дуйшенбек Зилалиев получил уведомление, что ему инкриминируется соучастие в коррупции. Но это обвинение, считает Таалайгуль Токтакунова, притянуто за уши.

В Первомайском районном суде продолжается суд по уголовному делу о незаконном обогащении в отношении Дуйшенбека Зилалиева.

В декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он дело называет политическим шоу и вину не признает.

Ранее госкомитет распространил информацию, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.