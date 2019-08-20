13:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Дуйшенбека Зилалиева (27)

Дуйшенбек Зилалиев проходит по одному делу с Алмазбеком Атамбаевым

Экс-вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев проходит по одному уголовному делу с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Ему инкриминируют соучастие в коррупции. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Адвокат Дуйшенбека Зилалиева Таалайгуль Токтакунова подтвердила информацию.

Читайте по теме
Дуйшенбек Зилалиев и его жена прокомментировали счета в латвийском банке
По ее словам, следствие ведет Военная прокуратура. Речь о выдаче лицензии на разработку сурьмяного месторождения в селе Терек-Сай турецкой компании «Эти Бакыр Терек-Сай» в 2015 году за $20 миллионов.

«Но я не понимаю, при чем тут мой подзащитный? Компания выиграла тендер, и под документами о передаче лицензии подписи Зилалиева нет. Как он оказался соучастником Алмазбека Атамбаева, непонятно», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Она добавила: Дуйшенбек Зилалиев получил уведомление, что ему инкриминируется соучастие в коррупции. Но это обвинение, считает Таалайгуль Токтакунова, притянуто за уши. 

В Первомайском районном суде продолжается суд по уголовному делу о незаконном обогащении в отношении Дуйшенбека Зилалиева.

В декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он дело называет политическим шоу и вину не признает.

Ранее госкомитет распространил информацию, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.
Ссылка:
просмотров: 920
Версия для печати
Материалы по теме
Незаконное обогащение. Дуйшенбек Зилалиев останется под стражей
Дуйшенбек Зилалиев и его жена прокомментировали счета в латвийском банке
Супругу Дуйшенбека Зилалиева подозревают в отмывании денег в Латвии
Свидетель обвинения заявил, что ничего по делу Дуйшенбека Зилалиева не знает
Незаконное обогащение. Дуйшенбек Зилалиев не понял, в чем его обвиняют
Незаконное обогащение. В суде по делу Дуйшенбека Зилалиева запретили съемку
Незаконное обогащение. Стала известна дата суда по делу Дуйшенбека Зилалиева
Незаконное обогащение. Суд отклонил все ходатайства защиты Дуйшенбека Зилалиева
Незаконное обогащение. Дело Дуйшенбека Зилалиева передано в суд
В ГКНБ заявления Дуйшенбека Зилалиева назвали истеричными
Популярные новости
Рассылается сообщение о&nbsp;готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает Рассылается сообщение о готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает
В&nbsp;доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег В доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег
В&nbsp;Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;&laquo;предательство&raquo; Курсана Асанова Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и «предательство» Курсана Асанова
Бизнес
&laquo;Умная&raquo; оплата налога на&nbsp;автотранспорт без комиссии через MegaPay «Умная» оплата налога на автотранспорт без комиссии через MegaPay
&laquo;Бакай Банк&raquo; выпустил новую карту Исламского финансового центра «Бакай Банк» выпустил новую карту Исламского финансового центра
Ремонт аэропорта &laquo;Кербен&raquo; завершен Ремонт аэропорта «Кербен» завершен
&laquo;Нам угрожали связями в&nbsp;судах&raquo;: в&nbsp;Бишкеке развернулась битва за&nbsp;&laquo;золотую&raquo; землю «Нам угрожали связями в судах»: в Бишкеке развернулась битва за «золотую» землю