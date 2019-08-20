Дуйшенбек Зилалиев проходит по одному делу с Алмазбеком Атамбаевым

Экс-вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев проходит по одному уголовному делу с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Ему инкриминируют соучастие в коррупции. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.
Адвокат Дуйшенбека Зилалиева Таалайгуль Токтакунова подтвердила информацию.
урецкой компании «Эти Бакыр Терек-Сай» в 2015 году за $20 миллионов.
«Но я не понимаю, при чем тут мой подзащитный? Компания выиграла тендер, и под документами о передаче лицензии подписи Зилалиева нет. Как он оказался соучастником Алмазбека Атамбаева, непонятно», — сказала Таалайгуль Токтакунова.
Она добавила: Дуйшенбек Зилалиев получил уведомление, что ему инкриминируется соучастие в коррупции. Но это обвинение, считает Таалайгуль Токтакунова, притянуто за уши.
В Первомайском районном суде продолжается суд по уголовному делу о незаконном обогащении в отношении Дуйшенбека Зилалиева.
В декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он дело называет политическим шоу и вину не признает.
Ранее госкомитет распространил информацию, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.