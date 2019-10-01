Дело Атамбаева. Телохранитель бывшего президента на пытки не жалуется

Телохранитель бывшего президента Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев не жалуется на пытки и жестокое обращение. Об этом 24.kg сообщил глава Наццентра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, проблем с администрацией СИЗО-1 и сокамерниками у бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ нет.

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«Единственное, что не понимает Канат Сагымбаев, — почему его содержат в СИЗО-1, а не на гауптвахте, ведь он военнослужащий. Это он расценивает как давление. Однако со стороны следователей жестокого обращения не было. Вместе с Канатом Сагымбаевым сидят еще 11 человек, ранее работавших в правоохранительных органах», — рассказал Нурдин Сулайманов.

Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц» и «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.