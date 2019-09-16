19:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В СИЗО города Ош полгода содержится психически больной подследственный

В СИЗО Оша полгода содержится психически больной подследственный Расулжан Рузиев. Иссык-Атинский районный суд Чуйской области направил его на принудительное лечение в Кызыл-Джарскую лечебницу, расположенную в Ошской области. Об этом 24.kg рассказали правозащитники и объяснили, почему Расулжан Рузиев оказался вместо палаты в следственном изоляторе.

По их словам, Расулжан Рузиев признан виновным в краже 10 тысяч сомов и ювелирных украшений. Преступление совершено в октябре 2017-го, суд продолжался полтора года. Адвокаты заявляли, что их подзащитный не может быть осужден, у него имеется справка, что он страдает психическими расстройствами. Он признан также и экспертами-психиатрами невменяемым. Более того, у него больные почки, печень. Расулжан Рузиев нуждается в постоянном лечении. «Непонятно, вообще, на каком основании его определили в Кызыл-Джарскую психиатрическую клинику, когда он сам родом из села Ивановка и должен быть помещен в больницу в Чым-Коргоне. В Кызыл-Джаре нет мест, поэтому Рузиев помещен пока в СИЗО наравне с остальными подследственными и осужденными. Это нарушение его прав», — констатируют юристы.

Отметим, что адвокаты уже подали заявления об обжаловании постановления Иссык-Атинского районного суда и направлении Расулжана Рузиева в Чым-Коргонскую больницу. 
Ссылка:
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
Чым-Коргондогу психиатриялык ооруканадан качып кеткен бейтап кармалды
Чым-Коргондогу психиатриялык ооруканадан бейтап качып кетти
Чүйлүктөр «Чым-Коргондон качып кетүү» тасмасынын аталышына нааразы болушууда
В Чым-Коргоне митинг. Требуют вернуть земли, выданные под завод для чипсов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения В Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения
Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по&nbsp;торговому центру и&nbsp;вызвали гнев Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по торговому центру и вызвали гнев
Лунара Мамытова уверена, что учителя зарабатывают шесть тысяч сомов в&nbsp;день Лунара Мамытова уверена, что учителя зарабатывают шесть тысяч сомов в день
Омурбек Текебаев снова заявил о&nbsp;фальсификации дела о&nbsp;взятке Омурбек Текебаев снова заявил о фальсификации дела о взятке
Бизнес
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин
Новосибирские инновации идут в&nbsp;Кыргызстан Новосибирские инновации идут в Кыргызстан
Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70&nbsp;лет Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет
Рожденные со&nbsp;смартфоном в&nbsp;руках. Родители о&nbsp;воспитании детей поколения&nbsp;Z Рожденные со смартфоном в руках. Родители о воспитании детей поколения Z