В СИЗО города Ош полгода содержится психически больной подследственный

В СИЗО Оша полгода содержится психически больной подследственный Расулжан Рузиев. Иссык-Атинский районный суд Чуйской области направил его на принудительное лечение в Кызыл-Джарскую лечебницу, расположенную в Ошской области. Об этом 24.kg рассказали правозащитники и объяснили, почему Расулжан Рузиев оказался вместо палаты в следственном изоляторе.

По их словам, Расулжан Рузиев признан виновным в краже 10 тысяч сомов и ювелирных украшений. Преступление совершено в октябре 2017-го, суд продолжался полтора года. Адвокаты заявляли, что их подзащитный не может быть осужден, у него имеется справка, что он страдает психическими расстройствами. Он признан также и экспертами-психиатрами невменяемым. Более того, у него больные почки, печень. Расулжан Рузиев нуждается в постоянном лечении. «Непонятно, вообще, на каком основании его определили в Кызыл-Джарскую психиатрическую клинику, когда он сам родом из села Ивановка и должен быть помещен в больницу в Чым-Коргоне. В Кызыл-Джаре нет мест, поэтому Рузиев помещен пока в СИЗО наравне с остальными подследственными и осужденными. Это нарушение его прав», — констатируют юристы.

Отметим, что адвокаты уже подали заявления об обжаловании постановления Иссык-Атинского районного суда и направлении Расулжана Рузиева в Чым-Коргонскую больницу.