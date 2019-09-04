Детско-юношеский кинофестиваль «Карек» начал набор работ

IV Республиканский детско-юношеский кинофестиваль «Карек» принимает фильмы до 5 октября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

По ее данным, для участия в кинофестивале необходимо снять игровой, анимационный или документальный фильм на одну из тем: «Я и моя семья», «Я и природа», «Это мой мир» длительностью до 10 минут и отправить на почту karekfest@gmail.com.

Возраст участников — 10-17 лет.

Победителей наградят статуэтками, ценными призами и дипломами по следующим номинациям: лучший игровой фильм, лучший анимационный фильм, лучший документальный фильм, лучший режиссер, лучший сценарист, лучший оператор, лучший юный актер, лучшая юная актриса, лучший монтажер, специальный приз жюри, специальный приз Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) к 30-летию Конвенции о правах ребенка.

Лучшие фильмы покажут на большом экране во время церемонии награждения, а также будут иметь возможность представлять Кыргызстан на международных детских кинофестивалях.