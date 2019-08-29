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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (426)

Сапар Исаков просит проявить гуманность. Хочет приезжать в суд после обеда

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

В ходе судебного заседания подсудимый Сапар Исаков попросил суд проявить гуманность и доставлять его на заседания в послеобеденное время.

«По утрам у меня неважное состояние. Прошу дать неделю на то, чтобы я до обеда занимался своим здоровьем. Когда мне предложили являться в суд, я согласился, чтобы не затягивать процесс. Дайте мне неделю прийти в себя и разрешите приезжать после обеда», — сказал бывший премьер-министр.

Накануне Сапара Исакова этапировали из Нацгоспиталя в СИЗО ГКНБ, но состояние его остается тяжелым. Бывшего премьер-министра госпитализировали с предварительным диагнозом «вертебробазилярная недостаточность» (пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению, головным болям). 

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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