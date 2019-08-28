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Общество
Сюжет: Дело Дуйшенбека Зилалиева (29)

Дуйшенбек Зилалиев обвинил ГКНБ во лжи и распространении фейков

Бывший вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев, находящийся под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в незаконном обогащении, выступил с очередным заявлением.

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По его словам, поводом послужил информационный вброс со стороны пресс-центра ГКНБ о якобы возбужденном уголовном деле в отношении его супруги и троих несовершеннолетних детей в Латвии, а также о неоднократных многомиллионных денежных переводах в третьи страны. Подсудимый назвал эти сведения «гнусной низкопробной ложью».

«О наличии счетов у моих несовершеннолетних детей в банке Латвии мы никогда не скрывали, и все оригиналы документов об этом были представлены следствию ГКНБ еще в декабре прошлого года! То есть общественности как горячая сенсация была предоставлена давно известная следствию открытая информация. Возникает вопрос: зачем? Во-вторых, о том, что возбуждено уголовное преследование по факту возможного отмывания денег, и о наложении ареста на счета моих детей уведомление из полиции Латвии, а не Интерпола поступило еще в марте этого года. Письмо содержит разъяснения, что это стандартная процедура, которая продлится до окончания рассмотрения уголовного дела в отношении меня в суде. А ГКНБ сообщил, что уголовные дела возбуждены на всех моих несовершеннолетних детей, в том числе и на мою младшую дочь, которой 4 года и 10 месяцев от роду. Бред!» — заявил Дуйшенбек Зилалиев.

Он добавил, что на запрос его адвоката с просьбой предоставить имеющуюся информацию ГСУ ГКНБ отвечает, что дело все-таки возбуждено по факту, а не в отношении каких-то конкретных лиц. Бывший высокопоставленный чиновник упрекнул спецслужбы, что они дают противоречивую информацию и вводят общественность в заблуждение.

«Мы взяли распечатку движения денежных средств по этим счетам за последнее время. Там четко видно, что с сентября 2017 года (дата открытия счетов) абсолютно никаких движений средств по этим счетам не происходило! И происходить не могло по определению, поскольку эти счета не являются операционными. Они накопительные, для образовательных целей, и с них никуда ни копейки перевести невозможно. То есть опять заведомая ложь со стороны ГКНБ о каких-то мифических значительных средствах, переведенных непонятно куда. Хотя справедливости ради отмечу, что это не вина нынешних руководителей «конторы». До такого довел ее бывший руководитель-журналист (Абдиль Сегизбаев. — Прим. 24.kg)», — считает Дуйшенбек Зилалиев. 

ГКНБ сегодня докатился до уровня генератора и поставщика третьесортных фейковых новостей и слухов.

Дуйшенбек Зилалиев

Напомним, в декабре прошлого года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.  Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.
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