Дуйшенбек Зилалиев и его жена прокомментировали счета в латвийском банке

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело по незаконному обогащению в отношении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

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До начала судебного заседания журналисты задали подсудимому вопрос о счетах его супруги в Латвии. Экс-чиновник заявил, что его адвокаты направят запрос в Интерпол.

«Мы расскажем обо всем, когда придет ответ. На депозитных счетах в Латвии лежало не так уж много денег — $42 тысячи, по $14 тысяч на каждого ребенка. Эти деньги предназначались для учебы наших детей», — сказал Дуйшенбек Зилалиев.

Его супруга Зульфия подтвердила, что в 2016 году она ездила в Ригу и открыла детям депозитный счет на $42 тысячи.

Счет статичный, накопительный. Никаких операций он не предполагает. Вся информация о каких-то переводах и суммы денег — гнусная ложь. Я требую от ГКНБ представить общественности документы, они у них на руках — при обыске они изъяли документы из квартиры. Зульфия Зилалиева

На вопрос о том, почему счет открыт в Латвии, она ответила, что доверия к отечественной банковской системе нет.

«Дети уже взрослые. Старшая дочь — студентка, сыну 15 лет. Мы думали о будущем. Этот счет называется «Оксфорд». Он накопительный, там небольшая процентная ставка, и, кроме пополнения, не предполагает никаких операций. За три года его не пополняли. Эти деньги с продажи квартиры. Латвийские банки очень строго относятся к деньгам, которые к ним приходят, они потребовали большой пакет документов. Я представила договор купли-продажи трехкомнатной квартиры. Меня банк уведомил только о том, что мой счет заморожен до выяснения обстоятельств. Ни о каком уголовном деле я не знала», — прокомментировала Зульфия Зилалиева.

Напомним, что в декабре прошлого года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Сегодня госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.