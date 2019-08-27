Сапар Исаков остается в больнице. Консилиум врачей назначил дописследования

Сегодня состоялся консилиум по результатам обследования бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Врачи назначили дополнительные исследования. Об этом 24.kg сообщил адвокат экс-главы кабмина Нурбек Токтакунов.

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«Врачи не пришли ни к какому мнению, назначили еще дополнительные исследования. Что-то стоит у них камнем преткновения», — сказал он.

Нурбек Токтакунов отметил, что его на консилиум не допустили, хотя представители ГКНБ присутствовали на нем.

«Когда увидел сотрудников, тоже хотел присутствовать. Непонятно, зачем они там. Это чисто врачебное дело. После консилиума больному и по мере необходимости другим сторонам (адвокату и следствию) сообщают заключение. Пока он останется в больнице, на завтра назначены дополнительные исследования», — сказал он.

Напомним, бывшего премьер-министра госпитализировали с предварительным диагнозом «вертебробазилярная недостаточность» (пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению, головным болям). Его увезли в Национальный госпиталь из СИЗО ГКНБ.

Сапар Исаков обвиняется в коррупции при модернизации ТЭЦ, реконструкции Исторического музея и ипподрома на Иссык-Куле. Он находится под стражей.