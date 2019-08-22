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Общество
Сюжет: Дело Дуйшенбека Зилалиева (28)

Незаконное обогащение. Сколько Зилалиев отдал за ремонт коттеджа в VIP-городке

В Первомайском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Начался допрос свидетелей. В суд пригласили прораба строительной бригады, занимавшейся ремонтом VIP-коттеджей, Владимира Задорожного.

Он пояснил, что познакомился с Зилалиевым, когда тот пригласил его строителем, чтобы отремонтировать свой коттедж в городке «Ордо», который не был отражен в декларации о доходах и об имуществе. На следствии Дуйшенбек Зилалиев говорил, что этот коттедж приобрел, уже когда не был на госслужбе. Это подтверждают его адвокаты. Свидетель же отметил, что хозяин у объекта сменился только в октябре 2018 года. А он сам приступил к работам в середине апреля 2018-го.

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Владимир Задорожный подчеркнул, что дом был отделан только снаружи, а внутри — голые стены и земля. 

Свидетель рассказал, что начал работать в апреле, а сдал объект 10 декабря 2018 года. По факту выполненных работ бригаде Задорожного Дуйшенбек Зилалиев заплатил 6 миллионов 700 тысяч сомов. Но, как пояснил свидетель, отделка коттеджа полностью не была завершена, так как закончились деньги.

Свидетель уточнил: в октябре 2018 года обвиняемый ему сказал, что уже не является владельцем объекта, новым хозяином стал некий Бакыт.

«Три-четыре раза его видел. От Бакыта ни копейки не получал за работу. Он приходил и смотрел объект. Начинал работу с Дуйшенбеком, поэтому мы с ним больше обсуждали все технические вопросы, а с Бакытом вообще никакие вопросы не обсуждали. Он вел себя не как хозяин, ему было безразлично. Сложно было привыкнуть к тому, что уже другой хозяин, так как с Дуйшенбеком работал пять месяцев», — рассказал Владимир Задорожный.

Он добавил, что Дуйшенбек Зилалиев еще остался должен 230-240 тысяч сомов, и отметил, что с рабочими рассчитался за счет своих собственных средств, поэтому было бы хорошо, если бы расплатились.

Напомним, в декабре прошлого года ГКНБ обнаружил у экс-вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.
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