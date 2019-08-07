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Общество
Сюжет: Дело Дуйшенбека Зилалиева (26)

Незаконное обогащение. Дуйшенбек Зилалиев останется под стражей

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось рассмотрение уголовного дела по факту незаконного обогащения бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Адвокаты подсудимого ходатайствовали об изменении меры пресечения. Гособвинение выступило против.

Суд, выйдя из совещательной комнаты, отказал в ходатайстве. В постановлении указывается, что Дуйшенбек Зилалиев обвиняется в тяжком преступлении и суд посчитал, что изменение меры пресечения может повлиять на объективность рассмотрения дела.

«Суд считает, что, находясь на свободе, с целью избежать уголовной ответственности подсудимый может скрыться от суда или воспрепятствовать рассмотрению дела. Обстоятельств, влияющих на изменение меры пресечения подсудимому Дуйшенбеку Зилалиеву, нет», — зачитал судья.

Защита Дуйшенбека Зилалиева заявила, что обжалует это решение в вышестоящей инстанции.

Напомним, что в декабре прошлого года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.
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