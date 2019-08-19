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Общество

Новый парк на Южных воротах. Когда его откроют для бишкекчан

Завершить работы по обустройству нового парка на улице Масалиева (между Токтоналиева и проспектом Ч.Айтматова) планируют в течение двух недель. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Сотрудники Бишкекзеленхоза уже засеяли газон по новой методике покрытия агроволокном, установили поливочный водопровод. В ближайшее время высадят цветы и около 1,8 тысячи деревьев.

Кроме того, на территории устанавливают площадку для воркаута, «зеленый» лабиринт. Землю в них покроют специальным резиновым покрытием.

Бишкексвет установил 245 современных светодиодных светильников и автоматизированный таймер, который будет следить за работой освещения согласно графику. В мэрии отметили, что технология используется впервые.

В парке уже изготовили и установили 28 скамеек (всего их будет 150), 2 беседки и 220 ограждений, уложили более 10 тысяч квадратных метров брусчатки. В мэрии отметили, что в парке проложили велодорожку, а возле — парковку более чем на 200 автомобилей.

У центрального входа муниципалитет строит арку, для облицовки использует сары таш (травертин). Для комфортной прогулки горожан мы уложили более 10 тысяч квадратных метров брусчатки, установили бордюры,

В мэрии напомнили, что территория нового парка — около 10 гектаров. Капсулу в его строительство заложили президент КР Сооронбай Жээнбеков и мэр Азиз Суракматов.
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