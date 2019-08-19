Омурбека Бабанова вызвали на допрос в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями (Финполицию). Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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По предварительной информации, его вызвали в качестве свидетеля по банку «Кыргызстан».

Омурбек Бабанов со второй попытки все же прилетел в Бишкек 9 августа. Накануне его возвращения ГКНБ напомнил, что Омурбек Бабанов проходит обвиняемым по двум уголовным делам — по факту его выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, и приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам, которое приостановлено.