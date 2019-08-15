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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (94)

Дело Атамбаева. Активисты призывают милицию отказаться от карательных мер

Комитет гражданского контроля выражает обеспокоенность сообщениями о карательных действиях правоохранительных органов в отношении гражданских лиц и практическим отсутствием прокурорского надзора.

«Средства массовой информации сообщают, что пострадавшие гражданские лица боятся обращаться за медицинской помощью, потому что в лечебных учреждениях их настигают правоохранительные органы. Есть сообщение, что человека с огнестрельным ранением правоохранители увезли в неизвестном направлении. Это является похищением человека. Только после вмешательства правозащитников с трудом было установлено, что его увезли сотрудники ГКНБ», — отмечают гражданские активисты.

В Комитете гражданского контроля обеспокоены и разочарованы односторонними действиями Генеральной прокуратуры.

«Вместо беспристрастного надзора за законностью действий силовых органов генеральный прокурор участвует с ними в совместных пресс-конференциях. В целом прокуратура преимущественно сосредоточена на политическом аспекте и содействии в получении обвинений против экс-президента», — подчеркивают активисты.

Нет ни одного сообщения о мерах прокуратуры по надзору за законностью и защите безопасности гражданских лиц от чрезмерного применения силы и злоупотребления полномочиями силовых органов.

Комитет гражданского контроля

Гражданские активисты считают недопустимым проведение расследования органами, ранее принимавшими участие в спецоперации и штурме, поскольку в атмосфере идеи возмездия не может быть никакой гарантии обеспечения беспристрастного и объективного расследования всех обстоятельств.

Напомним, три попытки принудительного задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева предпринимали сначала спецподразделение «Альфа» ГКНБ, потом спецподразделения МВД. 8 августа бывший глава государства сдался властям. Ему предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе в убийстве, захвате заложников, коррупции.

Ранее главврач Центра общеврачебной практики в селе Арашан Динара Осмонкулова сообщила, что жители села Кой-Таш боятся обращаться за медицинской помощью в городские больницы.

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