Гражданские активисты создают площадку для переговоров с политиками

Представители гражданского общества и бизнес-сообщества создают независимую и нейтральную площадку для ведения переговоров между всеми политическими силами и обществом. Об этом сообщает Комитет гражданского контроля.

Отмечается, что гражданское общество готово предоставить всем политическим партиям и силам возможность собраться на своей нейтральной площадке и в присутствии общественности и средств массовой информации прийти к соглашению по выходу из сложившейся ситуации.

«Мы гарантируем обеспечение безопасности и возможность открыто высказаться. Кроме того, в рамках экстренного гражданского форума созданы рабочие группы по разработке норм избирательного законодательства, законодательства о люстрации и координации между правоохранительными органами, народными дружинами и средствами массовой информации для обеспечения общественной безопасности», — сообщают в комитете.