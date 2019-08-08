Задержание Атамбаева. После столкновения в Кой-Таше возбуждены уголовные дела

После столкновения в Кой-Таше возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает Генеральная прокуратура КР.
По ее данным, в рамках досудебного производства по факту причастности Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева бывший президент трижды вызывался на допрос в качестве свидетеля в МВД, однако законные требования органов следствия были проигнорированы.
Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьями 264 (массовые беспорядки) и 266 (хулиганство) УК КР.
В результате столкновений с различными телесными повреждениями в Чуйскую и Бишкекскую территориальные больницы госпитализированы 47 лиц, из них 22 сотрудника ГКНБ КР, два сотрудника МВД КР, остальные 23 — гражданские лица. Один сотрудник ГКНБ Кыргызской Республики от полученного огнестрельного ранения скончался.
Кроме этого, по факту захвата сотрудников ГКНБ в качестве заложников сторонниками Алмазбека Атамбаева материал зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам статьи 244 (захват заложников) УК КР.
В настоящее время по вышеуказанным фактам начато досудебное производство.
Напомним, вчера силовики попытались провести спецоперацию по задержанию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, однако она провалилась.