Задержание Атамбаева. После столкновения в Кой-Таше возбуждены уголовные дела

После столкновения в Кой-Таше возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает Генеральная прокуратура КР.

По ее данным, в рамках досудебного производства по факту причастности Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева бывший президент трижды вызывался на допрос в качестве свидетеля в МВД, однако законные требования органов следствия были проигнорированы.

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«В связи с этим следователем вынесено постановление о принудительном приводе Алмазбека Атамбаева, исполнение которого поручено сотрудникам ГКНБ Кыргызской Республики. В целях исполнения поручения сотрудники ГКНБ выехали в село Кой-Таш, однако сторонники последнего оказали вооруженное сопротивление представителям власти с применением оружия и других предметов. Кроме того, в целях воспрепятствования следствию организованы массовые беспорядки, сопряженные с применением насилия», — говорится в сообщении.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьями 264 (массовые беспорядки) и 266 (хулиганство) УК КР.

В результате столкновений с различными телесными повреждениями в Чуйскую и Бишкекскую территориальные больницы госпитализированы 47 лиц, из них 22 сотрудника ГКНБ КР, два сотрудника МВД КР, остальные 23 — гражданские лица. Один сотрудник ГКНБ Кыргызской Республики от полученного огнестрельного ранения скончался.

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Собранные материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по статьям 130 (убийство), 39-130 (покушение на убийство) и 355 (угроза или насилие в отношении представителя власти) УК КР.

Кроме этого, по факту захвата сотрудников ГКНБ в качестве заложников сторонниками Алмазбека Атамбаева материал зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам статьи 244 (захват заложников) УК КР.

В настоящее время по вышеуказанным фактам начато досудебное производство.

Напомним, вчера силовики попытались провести спецоперацию по задержанию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, однако она провалилась.