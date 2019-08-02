Электронное билетирование. Проезд можно будет оплатить банковской картой

За проезд в муниципальном транспорте можно будет расплачиваться банковскими картами. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель проекта электронного билетирования в Бишкеке компании — победителя тендера ВРС AG (Швейцария) Арсен Кондахчан.
«Плановый запуск мы начнем с 20 сентября. Это будет тестирование, а потом пилотная эксплуатация. В планах запустить систему полностью до конца года на всем муниципальном транспорте», — сообщил Арсен Кондахчан.
Он отметил, что внедрение электронного билетирования позволит обеспечить прозрачность поступления средств, проанализировать пассажиропоток и реальное число льготников, пользующихся общественным транспортом. При этом у пассажира также будет возможность отслеживать свои траты на проезд при помощи личного кабинета.
«Платежи будут проходить через банк-партнер. Упор делаем на открытость. Электронные, бесконтактные платежи — это мировой тренд. Чтобы не привязываться к какой-то закрытой системе, пропагандируем использование банковских карт. Но в Кыргызстане будет использоваться гибридная система: расплачиваться можно будет банковскими и специальными локальными картами», — отметил он.
«При потере карты вы сохраните свои средства. Достаточно будет заблокировать ее самостоятельно через личный кабинет либо обратиться в сервисный центр компании», — рассказал Арсен Кондахчан.
Напомним, в мае муниципалитет Бишкека заключил соглашение об электронном билетировании с ВРС AG (Швейцария).
Компания предоставит необходимое оборудование автоматизированной системы сбора платы за проезд в общественном транспорте, выполнит монтаж и введет в эксплуатацию, будет обслуживать и ремонтировать систему пять лет с момента начала использования.
Выполнить все работы фирма должна в течение 10 месяцев.
BPC AG предложила низкую цену транзакции в 0,49 сома, бесплатные карты для льготных категорий населения, широкое распространение и пополнение карт за счет использования банковских карт через банки — партнеры Кыргызстана, низкую стоимость валидаторов, успешный опыт реализации подобных проектов в других странах.