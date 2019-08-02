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Общество

Электронное билетирование. Проезд можно будет оплатить банковской картой

За проезд в муниципальном транспорте можно будет расплачиваться банковскими картами. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель проекта электронного билетирования в Бишкеке компании — победителя тендера ВРС AG (Швейцария) Арсен Кондахчан.

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По его словам, на первом этапе планируется установка 20 валидаторов на одном троллейбусном и автобусном маршрутах для проверки работы системы.

«Плановый запуск мы начнем с 20 сентября. Это будет тестирование, а потом пилотная эксплуатация. В планах запустить систему полностью до конца года на всем муниципальном транспорте», — сообщил Арсен Кондахчан.

Он отметил, что внедрение электронного билетирования позволит обеспечить прозрачность поступления средств, проанализировать пассажиропоток и реальное число льготников, пользующихся общественным транспортом. При этом у пассажира также будет возможность отслеживать свои траты на проезд при помощи личного кабинета.

«Платежи будут проходить через банк-партнер. Упор делаем на открытость. Электронные, бесконтактные платежи — это мировой тренд. Чтобы не привязываться к какой-то закрытой системе, пропагандируем использование банковских карт. Но в Кыргызстане будет использоваться гибридная система: расплачиваться можно будет банковскими и специальными локальными картами», — отметил он.

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Ожидается, что локальные карты будут разных цветов, чтобы различать категории пассажиров: льготники, дети и другие. Они будут использоваться для идентификации пассажиров, никакого баланса на них не будет.

«При потере карты вы сохраните свои средства. Достаточно будет заблокировать ее самостоятельно через личный кабинет либо обратиться в сервисный центр компании», — рассказал Арсен Кондахчан.

Напомним, в мае муниципалитет Бишкека заключил соглашение об электронном билетировании с ВРС AG (Швейцария).

Компания предоставит необходимое оборудование автоматизированной системы сбора платы за проезд в общественном транспорте, выполнит монтаж и введет в эксплуатацию, будет обслуживать и ремонтировать систему пять лет с момента начала использования.

Выполнить все работы фирма должна в течение 10 месяцев.

BPC AG предложила низкую цену транзакции в 0,49 сома, бесплатные карты для льготных категорий населения, широкое распространение и пополнение карт за счет использования банковских карт через банки  партнеры Кыргызстана, низкую стоимость валидаторов, успешный опыт реализации подобных проектов в других странах.
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