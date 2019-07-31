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Общество

Уголовное дело участников антипутинской акции прекращено

Уголовное дело в отношении участников антипутинского пикета Нурлана Карымшакова и его супруги Гульзаны Имаевой прекращено. Об этом 24.kg сообщил их адвокат Замир Жоошев.

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По его словам, ранее следователь назначил третью экспертизу по содержанию плакатов, которые они держали во время антипутинского пикета накануне госвизита президента России в Бишкек. Эксперты, как и их коллеги, проводившие ранее исследование по этому факту, не нашли признаков или негативной оценки какой-либо национальной, расовой, религиозной и иной социальной группы. Они пришли к выводу, что отсутствуют высказывания враждебного, агрессивного или уничижительного характера. Призывов к каким-либо действиям не имеется. 

Адвокат ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Оно удовлетворено. 
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