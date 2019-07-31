Уголовное дело участников антипутинской акции прекращено

Уголовное дело в отношении участников антипутинского пикета Нурлана Карымшакова и его супруги Гульзаны Имаевой прекращено. Об этом 24.kg сообщил их адвокат Замир Жоошев.

Читайте по теме Участникам антипутинской акции запрещен выезд из Кыргызстана. Ждут экспертизу

По его словам, ранее следователь назначил третью экспертизу по содержанию плакатов, которые они держали во время антипутинского пикета накануне госвизита президента России в Бишкек. Эксперты, как и их коллеги, проводившие ранее исследование по этому факту, не нашли признаков или негативной оценки какой-либо национальной, расовой, религиозной и иной социальной группы. Они пришли к выводу, что отсутствуют высказывания враждебного, агрессивного или уничижительного характера. Призывов к каким-либо действиям не имеется.

Адвокат ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Оно удовлетворено.