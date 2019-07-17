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Общество

Участникам антипутинской акции запрещен выезд из Кыргызстана. Ждут экспертизу

Участникам антипутинского пикета Нурлану Карымшакову и его супруге Гульзане Имаевой запрещено выезжать из Кыргызстана. Расследование продолжается. Следователь назначил третью экспертизу по содержанию плакатов, которые они держали во время антипутинского пикета накануне госвизита президента России в Бишкек.

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Ранее глава Института медиа полиси Бегаим Усенова сообщила 24.kg, что первое лингвистическое исследование провели специалисты Государственной службы судебной экспертизы (ГССЭ) совместно с МВД.

Второе заключение дали российские лингвисты Елизавета Колтунова (кандидат филологических наук, действительный член Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам, стаж работы по специальности — 40 лет, стаж экспертной деятельности — 20 лет) и Сергей Давыдов (кандидат филологических наук, стаж работы по специальности — свыше 15 лет, стаж экспертной работы — свыше 10 лет).

По итогам широкого анализа представленных на исследование текстов российские эксперты пришли к выводам о том, что высказывания, содержащие негативные оценки какой-либо национальной, расовой, религиозной и иной социальной группы, отсутствуют; высказывания враждебного, агрессивного или уничижительного характера по отношению к лицам какой-либо национальной, расовой, религиозной и иной социальной группы отсутствуют; призывов к каким-либо действиям не имеется; высказывания, обосновывающие или оправдывающие совершение каких-либо действий, не выявлены.

На основании этого заключения адвокат заявил ходатайство о прекращении уголовного дела из-за отсутствия в действиях Нурлана Карымшакова и Гульзаны Имаевой состава преступления. Однако, не удовлетворившись выводами экспертов, следователь назначил третью комиссионную лингвистическую экспертизу, производство которой поручено той же ГССЭ.

 
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