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Общество

Нарушения закона нет. Юристы Института медиа полиси о фильме про Бакиева

Юристы Института медиа полиси прокомментировали документальный фильм о беглом президенте Курманбеке Бакиеве, который накануне показали два отечественных телеканала — NewTV и NUR TV.

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Картину про Курманбека Бакиева показали накануне на двух каналах — NewTV и NUR TV. Показ приурочили к юбилею второго сбежавшего главы Кыргызстана. 1 августа ему исполнится 70 лет. Лента вызвала возмущение большинства. В соцсетях многие раскритиковали телеканалы за показ фильма.

ГКНБ также отреагировал, предупредив об ответственности за трансляцию видеороликов и публикаций в поддержку Курманбека Бакиева и его близких родственников, которые осуждены в КР за тяжкие преступления.

Юристы Института медиа полиси отмечают, что в распространенном спецслужбами предостережении не указывается, какие нормы законодательства нарушили СМИ.

«Является ли нарушением какого-либо закона тот факт, что по телеканалу показали документальный фильм о деятельности бывшего президента Курманбека Бакиева? Сомнительно. Да, в отношении Курманбека Бакиева и его родственников судами вынесены обвинительные приговоры по многочисленным фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, и все обвиняемые в розыске. Но это вопрос не к СМИ, а больше к государству, у которого нет либо сил, либо желания найти преступников за рубежом и добиться их наказания», — подчеркивают в ИМП.

Ни под один из запретов, указанных в Законе «О СМИ», фильм не подпадает, уверены юристы.

«Более того, хотелось бы напомнить, что, согласно Закону «О телевидении и радиовещании», цензура информационной деятельности телерадиоорганизаций не допускается, а телерадиоорганизации самостоятельны и независимы в определении содержания своих программ и передач. Этот же документ запрещает вмешательство со стороны государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных лиц в деятельность телерадиоорганизаций», — говорится в комментарии Института медиа полиси.

Юристы признают, что, «возможно, картина не является объективной». «Однако это оценка, мнение, вопрос этики или ее отсутствия», — заметили они.

В ИМП считают: госорганы могли бы отреагировать на показ фильма лишь в том случае, если доказано, что учредителями телеканала являются Бакиевы и показ ленты был в личных интересах собственника. «Но опять же это не должно быть в виде предостережения ГКНБ, а мониторинга и принятия мер со стороны профильного госоргана, каковым является МКИТ. Поскольку здесь не идет речи о национальной безопасности, а о потенциальном нарушении закона о СМИ, который запрещает телерадиоорганизациям распространять сведения для личных целей учредителей (участников) телерадиоорганизаций...», — поясняется в заявлении.
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