Внимание: в Бишкеке изменились схемы движения маршруток

В Бишкеке изменены схемы движения некоторых микроавтобусных маршрутов из-за ремонтных работ по улице Токтогула на отрезке от улицы Исанова до улицы Уметалиева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Временно изменены схемы движения маршрутов № 222, 102, 195, 200, 110, 210, 266.

Маршрут № 222 будет курсировать в западном направлении по улице Киевской от Шопокова до бульвара Молодой Гвардии.

Маршруты № 102, 195 курсируют в западном направлении по улице Московской от проспекта Манаса до улицы Уметалиева.

Маршрут № 200 курсирует в обоих направлениях по улице Киевской от проспекта Манаса до улицы Бейшеналиевой.

Маршрут микроавтобусов № 110, 210 проходит в западном направлении по улице Киевской.

Маршрут № 266 будет курсировать в западном направлении по улице Киевской от проспекта Манаса до улицы Бейшеналиевой.

К прежним схемам движения маршруты вернутся после окончания ремонтных работ.