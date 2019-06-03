Танец с беркутом, ночевка в яйце. Вышло телешоу «Поедем, поедим!» в Кыргызстане

Известный телеведущий Джон Уоррен приезжал в Кыргызстан несколько недель назад, чтобы снять очередной выпуск телешоу «Поедем, поедим!». Он делился своими впечатлениями о республике в своих аккаунтах в социальных сетях, а 1 июня в эфире НТВ вышел выпуск передачи о незабываемой кухне и гостеприимстве в Кыргызстане.

В описании к видео указано, что знаменитый британец поселился на горном пастбище, исполнил танец с беркутом, переночевал в яйце, научился управлять катером и попробовал ашлянфу. А еще Джон услышал древний эпос «Манас», приготовил ала-тоо и узнал, что такое вейкбординг по-кыргызски.

Сам Джон Уоррен говорит о Кыргызстане как о крае непокорных гор, хрустально чистых озер и мистических пейзажей.