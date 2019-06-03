12:38
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Танец с беркутом, ночевка в яйце. Вышло телешоу «Поедем, поедим!» в Кыргызстане

Известный телеведущий Джон Уоррен приезжал в Кыргызстан несколько недель назад, чтобы снять очередной выпуск телешоу «Поедем, поедим!». Он делился своими впечатлениями о республике в своих аккаунтах в социальных сетях, а 1 июня в эфире НТВ вышел выпуск передачи о незабываемой кухне и гостеприимстве в Кыргызстане.

В описании к видео указано, что знаменитый британец поселился на горном пастбище, исполнил танец с беркутом, переночевал в яйце, научился управлять катером и попробовал ашлянфу. А еще Джон услышал древний эпос «Манас», приготовил ала-тоо и узнал, что такое вейкбординг по-кыргызски.

Сам Джон Уоррен говорит о Кыргызстане как о крае непокорных гор, хрустально чистых озер и мистических пейзажей.
Ссылка:
просмотров: 259
Версия для печати
Материалы по теме
Об уникальной природе Кыргызстана сняли невероятно красивый фильм
Урановый скандал не отпугнул туристов из СНГ от Иссык-Куля
Как живет поствыборная Украина. Выходные в Киеве
Джон Уоррен в Кыргызстане. Что впечатлило ведущего шоу «Поедем! Поедим!»
Департамент туризма предлагает кыргызстанцам скинуться на установку указателей
Добыча урана на Иссык-Куле. Как загубить туризм одним решением
В Кыргызстане ожидают наплыва туристов
В Кыргызстане внедрят «паспорт туриста»
В 2018 году от туризма в бюджет поступило 107 миллионов сомов налогов
По трассе на Иссык-Куль до 1 июня должны построить туалеты
Популярные новости
Сапар Исаков рассказал о&nbsp;группе компаний &laquo;АКА&raquo; и&nbsp;связях Райымбека Матраимова Сапар Исаков рассказал о группе компаний «АКА» и связях Райымбека Матраимова
Освобождение Азиза Батукаева. МВД задержало бывшего спецпрокурора Освобождение Азиза Батукаева. МВД задержало бывшего спецпрокурора
Не&nbsp;готовы ходить пешком. На&nbsp;каких машинах ездят мэр Бишкека и&nbsp;его заместители Не готовы ходить пешком. На каких машинах ездят мэр Бишкека и его заместители
В&nbsp;Бишкеке открыли зону для прогулок и&nbsp;отдыха &laquo;Дарыя&raquo; В Бишкеке открыли зону для прогулок и отдыха «Дарыя»
Бизнес
&laquo;Счастливый перевод&raquo; от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;: выигрывайте крутые призы в&nbsp;новой акции «Счастливый перевод» от «Бай Тушума»: выигрывайте крутые призы в новой акции
АКЦИЯ! Получи кешбэк до&nbsp;1&nbsp;440 сомов при подключении к&nbsp;тарифу &laquo;ХАЙП&raquo; на&nbsp;полгода АКЦИЯ! Получи кешбэк до 1 440 сомов при подключении к тарифу «ХАЙП» на полгода
В&nbsp;MegaPay доступна новая опция обналичивания денежных средств В MegaPay доступна новая опция обналичивания денежных средств
ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; поздравило детей с&nbsp;праздником ОАО «Международный аэропорт «Манас» поздравило детей с праздником