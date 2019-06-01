Урановый скандал не отпугнул туристов из СНГ от Иссык-Куля

С середины июня 2019 года в Кыргызстане ожидают большой поток туристов из Казахстана, России, Узбекистана. Пик отдыха на Иссык-Куле традиционно придется на середину июля. Директор департамента туризма Максат Дамир уулу рассказал 24.kg о том, что сделано для привлечения гостей, и об ожиданиях на ближайшие месяцы.

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Все предпосылки для успешного летнего турсезона, по словам чиновника, есть.

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«По нашему плану мы все сделали. У турбизнеса уже имеются определенные контракты, договора. Еще в марте мы специально ездили в Ташкент, встречались с туроператорами, журналистами. В рамках презентаций заключили около 300 контрактов на сумму более чем $5 миллионов. С 6 июня возобновится железнодорожное сообщение Ташкент – Бишкек – Балыкчи. Также будут рейсовые автобусы из Ташкента до Бишкека. Самолет будет летать из Ташкента в Тамчи четыре раза в неделю, начиная с 27 июня. Также рейсы будут из Оша, Новосибирска, Алматы», - сказал Максат Дамир уулу.

В начале июня небольшая делегация из КР планирует поехать с информационной кампанией в Алматы (Казахстан).

А совсем недавно были опасения о провале турсезона из-за скандала вокруг проекта по добыче урана в Тонском районе Иссык-Кульской области. Речь шла о месторождении неподалеку от Балыкчи, через который туристы и въезжают на побережье.

«Недавно заседала рабочая группа ШОС по туризму, с Казахстана приезжали, Узбекистана. Вопроса по урану у них не возникло, ведь он уже закрыт. Никаких работ на месторождении проводить не будут», - подчеркнул глава департамента.

Интерес к стране растет

Член Кыргызской ассоциации туроператоров Елена Калашникова с прогнозами не торопится. «Цыплят по осени считают, но количество заявок не меньше, чем в прошлом году. Ни один партнер, казахский или российский, не сказал, что они не приедут к нам из-за уранового вопроса. А туристы из дальнего зарубежья как ехали, так и едут. Надеемся на хорошие результаты», - рассчитывает она.

В прошлом году в Кыргызстан прибыло около 7 миллионов иностранных граждан. К концу 2019-го ожидается, что эта цифра составит 7,5 миллиона. Департамент туризма

Глава ассоциации курортно-оздоровительных учреждений иссык-кульской области Акжолтой Насирдинов также отмечает интерес среди граждан СНГ к отдыху на побережье Иссык-Куля: «Звонить, интересоваться начали пораньше, бронируют места».

Одновременно на Иссык-Куле мы можем принять до 50 тысяч отдыхающих. Акжолтой Насирдинов

А вот насколько пансионаты отвечают экологическим и техническим нормам, представители Госэкотехинспекции еще проверяют. Они будут готовы рассказать об итогах мониторинга после 10 июня. В 2017 году на побережье не работало восемь пансионатов, столько же получали предписания в 2018-м. Остро стоит вопрос с очистными сооружениями.

С паспортом туриста, но без туалетов

Департамент туризма пытается продвигать все области страны. «Мы не отдаем приоритет какому-то одному региону. Но, конечно, где-то больше потенциал, где-то меньше. Вариантов отдыха много – эко-, велотуризм, конный, альпинизм, Иссык-Куль. И все эти направления продвигаются. Различные ассоциации (туроператоров, курортов, пансионатов и так далее) объединяют большинство игроков этого сектора. Вместе мы продвигаем нашу страну», - отметил Максат Дамир уулу.

Каждый турист, въезжающий в Кыргызстан, на контрольно-пропускных пунктах страны будет получать карту с QR-кодом.

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«Отсканировав его мобильным телефоном, человек автоматически попадает в электронный туристический информационный центр (ТИЦ), где получит полную информацию о Кыргызстане и туристских возможностях нашей страны. Также он сможет воспользоваться программой лояльности от провайдеров услуг (туроператоров, гостиниц, ресторанов, такси, банков). Кроме этого, турист может сообщать о себе в экстренных или чрезвычайных ситуациях.

Создание более благоприятных условий помогло бы привлечь иностранных гостей. Не один год поднимается вопрос организации придорожных гостиниц, кемпингов, парковок на ключевых автомагистралях. Элементарно, нет нормальных уборных. Не хватает и туристических указателей, на них предложили скинуться кыргызстанцам.

«Проблема в участках. Земли особо, оказывается, нет. В Иссык-Кульской области многие участки уже приватизированы. А делать это нужно вдоль основных трасс.

Есть свои требования к организации кемпингов. Мы не можем просто пойти куда-то, в поле поставить, куда никто не ездит. Нужно продумать каждую деталь и только потом ставить.

Сейчас создана межведомственная комиссия, вопрос прорабатываем, нашли несколько участков на Иссык-Куле, проводим трансформацию. Думаю, скоро выставим организацию кемпингов на конкурс для бизнеса», - объяснил причины задержки Максат Дамир уулу.

«Кроме этого, идет ратификация соглашения с Всемирным банком по строительству пяти туристических сервисных информационных центров. То есть работа ведется, но, к сожалению, получается не очень быстро», - добавил он.

Поставить отдельные уборные не проблема, уверены в департаменте туризма. Но вопрос в том, как их содержать потом. «Должна быть инфраструктура, чтобы рядом был магазин, можно было отдохнуть, кофе выпить, сувенир купить, воспользоваться Wi-Fi. Все это в комплексе должно идти. Вчера только с представителями ГКПЭН разговаривал, возможно, будем делать через АЗС. В общем, разные пути ищем, чтобы эти туалеты, наконец, были», - признался Максат Дамир уулу.

До Турции еще далеко

Время от времени пользователи соцсетей выступают против роста потока туристов, что, по их мнению, негативно сказывается на экологии. Глава департамента с таким мнением категорически не согласен.

«Во всем мире, наоборот, хотят, чтобы туризм развивался. Посмотрите на Турцию. Все жалуются, что мы не можем обеспечить сервис, как там. Но ведь этот сервис налаживают те же люди, которые в регионах работают, оказывают услуги. Но если у населения недоброжелательное отношение к туристам, о каком сервисе можно говорить? Должна быть полноценная, комплексная работа. Государство создает какие-то условия, но и люди должны понимать: туризм – это хлеб, он приносит деньги, улучшает развитие регионов», - поделился Максат Дамир уулу своей точкой зрения.