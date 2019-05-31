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Общество

Незаконное обогащение. Дело Дуйшенбека Зилалиева передано в суд

Дело экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева по факту незаконного обогащения передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. 

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Уточняется, что расследование окончено и дело будет рассмотрено по существу в Первомайском районном суде Бишкека.

«Дуйшенбек Зилалиев подозревается в том, что с 2010 по 2017 год, занимая различные руководящие должности в госструктурах, в том числе заместителя секретаря секретариата Совета обороны, директора Госагентства по геологии и минеральным ресурсам, председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, вице-премьер-министра и председателя Фонда по управлению госимуществом, приобрел имущество, стоимость которого превышает его официальные доходы, подтвержденные законными источниками за пять полных лет», — сообщили в Генпрокуратуре. 

Напомним, в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у экс-вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.
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