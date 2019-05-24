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Общество

ГКНБ: Заявления СДПК о прослушке в кабинете Алмазбека Атамбаева — провокация

ГКНБ опроверг информацию, что по инициативе сотрудников ведомства в кабинете Алмазбека Атамбаева установлено прослушивающее устройство. Об этом сообщает пресс-центр комитета.

ГКНБ официально заявляет, что распространяемая информация о том, что якобы сотрудник комитета заставил представителя «Форума» поставить прослушивающее устройство в кабинетах Алмазбека Атамбаева и Фарида Ниязова, не соответствует действительности.

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Госкомитет считает это заявление провокацией.

«Отдельные политические деятели в целях самопиара и придания собственной значимости выдвигают необоснованные обвинения в адрес спецслужб КР», — пояснили в ГКНБ.

Представители «Форума» вправе обратиться в соответствующие органы для выяснения всех обстоятельств, в свою очередь ГКНБ готов оказать в этом содействие.
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