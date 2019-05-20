Учебники с ошибками. Кого определили ответственным за грамотность в книгах

Министерство образования и науки переработало положение об издании учебников. Об этом на пресс-конференции сообщила глава ведомства Гульмира Кудайбердиева.

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По ее словам, в новом положении четко разграничили ответственность всех участников процесса. Министр согласилась, что с выпуском учебников для 5-6-х классов возникло много проблемных моментов.

«Но эта проблема возникла не в этом году. Учебные пособия были разработаны и изданы в рамках проекта Всемирного банка», — сказала она.

Гульмира Кудайбердиева напомнила: она приступила к должности, когда соглашение уже было ратифицировано и что-то изменить не представлялось возможным.

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«Мы смогли вмешаться только на стадии адаптации, что позволило избежать еще больших ошибок. Данный проект очень важен для Кыргызстана. Впервые были разработаны собственные учебники по 33 предметам. Во всем мире книгоиздание – это задача издателей, но у нас авторские права принадлежали Минобразу, однако у ведомства нет ни базы, ни опыта книгоиздания»,отметила она.

Новым положением разграничена ответственность. Государство в лице Минобразования будет выступать заказчиком, а отвечать за разработку и выпуск будут издательства.

Министр добавила, что в Кыргызстане отмечается нехватка авторов учебников, особенно по естественно-научным направлениям.

Всемирный банк в рамках проекта «Поддержка реформ в секторе образования» предоставил кредитные и грантовые средства на $16,5 миллиона, из которых на разработку и тиражирование новых учебников для 5-6-х классов образовательных школ израсходовано $4,1 миллиона.

Около 30 процентов общего тиража учебно-методических комплексов (921 тысяча 130 экземпляров) отпечатали местные компании. Журналисты нашли сотни ошибок в учебниках «Естествознание» и «География». В Министерстве образования отметили, что издательство переиздаст их после корректировки.