Учебники с ошибками. Кого определили ответственным за грамотность в книгах

Министерство образования и науки переработало положение об издании учебников. Об этом на пресс-конференции сообщила глава ведомства Гульмира Кудайбердиева.
«Но эта проблема возникла не в этом году. Учебные пособия были разработаны и изданы в рамках проекта Всемирного банка», — сказала она.
Гульмира Кудайбердиева напомнила: она приступила к должности, когда соглашение уже было ратифицировано и что-то изменить не представлялось возможным.
— отметила она.
Новым положением разграничена ответственность. Государство в лице Минобразования будет выступать заказчиком, а отвечать за разработку и выпуск будут издательства.
Министр добавила, что в Кыргызстане отмечается нехватка авторов учебников, особенно по естественно-научным направлениям.
Всемирный банк в рамках проекта «Поддержка реформ в секторе образования» предоставил кредитные и грантовые средства на $16,5 миллиона, из которых на разработку и тиражирование новых учебников для 5-6-х классов образовательных школ израсходовано $4,1 миллиона.
Около 30 процентов общего тиража учебно-методических комплексов (921 тысяча 130 экземпляров) отпечатали местные компании. Журналисты нашли сотни ошибок в учебниках «Естествознание» и «География». В Министерстве образования отметили, что издательство переиздаст их после корректировки.