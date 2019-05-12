Тиджани Абдул из Нигерии: Мен кара кыргыз

Тиджани Абдул из Нигерии приехал в Кыргызстан на учебу в 2010 году, но, полюбив местную культуру, природу и людей, решил остаться. Он признается: иногда забывает о том, что иностранец, и называет себя кара кыргызом.

В интервью 24.kg Тиджани рассказал, что его держит в стране, какие особенности он заметил в людях и чем ему нравится сельская жизнь.

— Что вы знали о Кыргызстане до приезда?

— Я учился в турецком лицее в Нигерии, продолжить учебу папа мне предложил в Кыргызстане. Я не знал еще, что это за республика, и спросил: «Где это? Я не поеду в Афганистан». Мама тоже была против, считая, что здесь опасно.

Мы ничего не знали о Кыргызстане, было решено, что родители поедут со мной. Здесь им очень понравилось. Позже они уехали, а я остался продолжать учебу в университете «Ататюрк-Алатоо». Мои родители мусульмане, поэтому, уезжая, они были спокойны за меня, ведь здесь люди тоже исповедуют ислам.

Вначале я никого не знал, не говорил на местном языке, но мне все нравилось. Я решил остаться. Сейчас у меня уже есть друзья, которые стали мне семьей. Кыргызский выучить было легко, я говорю на пяти языках.

Можно сказать, что я уже местный, называю себя кара кыргызом. Не хочу делить людей, говоря, что кто-то немец или японец и так далее. Иногда даже забываю, что не местный. Мне люди говорят «негр», и тут я смотрю на себя и вспоминаю, что темнокожий.

— Какие были ваши первые впечатления?

— Очень красивая природа, хорошая погода и приветливый народ.

Однако мне непривычно, что здесь у людей нет связи между собой. В Африке все соседи знают друг друга, люди, даже не стучась, могут заходить в гости. Целый квартал живет как семья. В Кыргызстане в селах, может быть, люди так общаются, но в Бишкеке нет.

Вы видели в кино или по телевизору, что в Африке люди, даже если бедно живут, улыбаются. Здесь же люди угрюмые, в какой-то момент я заметил, что тоже становлюсь таким.

— Тоскуете по родине?

— Я был там четыре раза. Дом, конечно, остается в сердце, но есть социальные сети, и я знаю, что в любой момент могу поехать туда. Здесь есть все, поэтому не так сильно приходится скучать.

Когда я приехал, соцсети еще не были так распространены, сегодня же через них люди видят весь мир — видят темнокожих, европейцев. Для людей уже не удивительно видеть иностранцев. Раньше, даже сидя в кафе, я замечал, как люди смотрят на меня, улыбаются. Мне было неловко.

— Какие области Кыргызстана вы уже посетили?

— Я был волонтером Красного полумесяца — преподавал английский. Благодаря этому смог посетить почти весь Кыргызстан, только в Нарыне еще не был. Я слышал, там холодно, поэтому не сильно туда стремлюсь.

Больше всего мне нравится в Узгене, Оше и на Иссык-Куле. Обожаю горы, уже побывал в Арсланбобе, Алтын Арашане, Джалал-Абаде, Караколе. Горы — одна из причин, почему не хочу уезжать из страны.

Заметил, что многие люди хотят уехать отсюда, они жалуются на маленькую зарплату, говорят о проблемах. Пока человек внутренне не поменяется, нет смысла менять внешнюю обстановку.

— Вы преподаете английский. Как вам работается с детьми?

— Я преподавал в разных регионах. Дети очень внимательные и воспитанные. В Бишкеке немного тяжелее, может быть, потому что в селах у ребят больше желания чего-то достичь. В городе люди менее старательные, наверное, потому что у них все есть.

Мне, вообще, нравится сельская жизнь, к тому же там дешевле. Здесь надо больше работать, потому что деньги быстро уходят. В Оше можно на 500 сомов жить целую неделю, в Бишкеке они могут закончиться через час.

— Как вам национальная кухня?

— Я люблю плов, но есть много мяса не привык. В Африке мы едим больше кукурузы, курицы.

— Расскажите о Нигерии.

— Она большая и в социальном плане достаточно развита. Там я могу работать, а на выходные поехать куда-нибудь с семьей или друзьями, например, в поло-клуб или просто где-нибудь покататься на лошадях.

В Бишкеке на выходные только один вариант — бар. Если у тебя есть семья, негде проводить с ней время, чтобы поиграть с детьми. Не в торговый же центр идти.

В Нигерии люди более улыбчивые, инфраструктура лучше. Наша страна была британской колонией, что-то и хорошее из этого осталось.

— Какие у вас планы на будущее?

— Делать людям добро, помогать нуждающимся. Я сам из небогатой семьи, нас 11 детей. Папа всегда много работал, чтобы поднять семью. Тоже хочу помогать людям, и неважно, в Кыргызстане, Африке или еще где-то.

Однако есть один пункт: мне уже 29 лет, думаю, пора жениться. С семьей будет лучше. Как можно стараться делать добро другим, если не делаешь его себе?

Процентов на 80 я уверен, что останусь в Кыргызстане. Кстати, здесь очень красивые девушки, и они более старательные, чем парни. Если зайти на какие-нибудь курсы, там всегда девушек больше. Как преподаватель могу сказать, что девочки больше стремятся к образованию. У парней разговоры в основном о машинах и развлечениях.