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Общество
Сюжет: Иски против СМИ (130)

Суд обязал Алмазбека Атамбаева и канал «Апрель» выплатить 600 тысяч сомов истцам

Бишкекский городской суд обязал телеканал «Апрель» и экс-президента Алмазбека Атамбаева выплатить 600 тысяч сомов в пользу экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова, бывших глав ГКНБ и Генеральной прокуратуры Кенешбека Дуйшебаева и Азимбека Бекназарова. Об этом 24.kg сообщил адвокат Кантемир Турдалиев.

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«Коллегия Бишкекского горсуда изменила решение первой инстанции. Согласно постановлению, Алмазбек Атамбаев и телеканал «Апрель» должны выплатить по 300 тысяч сомов в пользу истцов. Кроме того, СМИ в течение 10 дней обязано дать опровержение. Отмечу, что экспертиза показала, что в сюжете, который транслировался на канале, никакого контента, затрагивающего честь и достоинство Азимбека Бекназарова, Ахматбека Келдибекова и Кенешбека Дуйшебаева нет. Однако суд не принял это во внимание», — сказал Кантемир Турдалиев.

Напомним, Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Дуйшебаев подали иск в суд к телеканалу «Апрель» и Алмазбеку Атамбаеву. Бывших высокопоставленных чиновников возмутило интервью Алмазбека Атамбаева телеканалу, в котором он высказался в их адрес. Районный суд вынес решение в пользу истцов.
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