В Джети-Огузе продлили следствие по убийству полуторагодовалого ребенка

Следствие по делу об избиении до смерти полуторагодовалого ребенка в Джети-Огузском районе продлено. Об этом 24.kg сообщили в прокуратуре района.

Уточняется, что женщина водворена в СИЗО, а ее дети сейчас находятся с отцом.

«У следствия появились новые вопросы. Поэтому назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Сроки расследования продлены до 21 марта», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, в декабре 2018 года в Джеты-Огузском районе родственница до смерти избила полуторагодовалого ребенка. 21-летняя мама погибшего находится в Москве на заработках, она оставила малыша родственникам.