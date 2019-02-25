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Общество
Сюжет: Насилие над детьми (193)

В Джети-Огузе продлили следствие по убийству полуторагодовалого ребенка

Следствие по делу об избиении до смерти полуторагодовалого ребенка в Джети-Огузском районе продлено. Об этом 24.kg сообщили в прокуратуре района.

Уточняется, что женщина водворена в СИЗО, а ее дети сейчас находятся с отцом.

«У следствия появились новые вопросы. Поэтому назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Сроки расследования продлены до 21 марта», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, в декабре 2018 года в Джеты-Огузском районе родственница до смерти избила полуторагодовалого ребенка. 21-летняя мама погибшего находится в Москве на заработках, она оставила малыша родственникам.
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