В Москве появилось онлайн-радио для мигрантов из Кыргызстана

В Москве вышло в эфир онлайн-радио «Супара» для мигрантов из Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщила генеральный директор радио Мадина Жапарова.

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По ее словам, радио будет освещать злободневные проблемы и будни мигрантов.

«Новости, советы, проблемы, законы, вопросы, связанные со здоровьем, трудоустройством, жильем, также будут темы досуга, культуры. Расскажем об успешных соотечественниках. Наши мигранты могут прийти и рассказать о волнующих темах. Язык вещания — кыргызский», — рассказала Мадина Жапарова.

Сейчас радио выходит в эфир только на час. Основатели намерены в ближайшем будущем увеличить эфирное время.