Перестрелка в Токмаке. Фигуранты уголовного дела меняют показания

Фигуранту перестрелки близ Токмака Аскату Усенову предъявили еще одно обвинение. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Алтын Бектурова.

По ее словам, следствие обвинило Аската Усенова в покушении на убийство.

«Ранее моему подзащитному предъявили обвинение по статье «Хулиганство», сейчас добавили «Покушение на убийство». Оба фигуранта дела поменяли свои показания и отказались от претензий друг к другу. Однако следствие не учитывает этот факт. Аската Усенова и Дастана Бейшенкулова перевели из больницы в СИЗО», — сказала Алтын Бектурова.

В ночь на 24-25 января около Токмака произошла перестрелка. Один участник перестрелки — родственник депутата Жогорку Кенеша — госпитализирован. На больничную койку попал и второй участник вооруженного конфликта. Суд вынес постановление об аресте обоих — Аскат Усенов и Дастан Бейшенкулов водворены в СИЗО.