Нефтяное пятно на Иссык-Куле. Скоро сезон, проблема не решается

Новый туристический сезон не за горами, а туалетов вдоль трассы на Иссык-Куль нет, беспокоятся депутаты Жогорку Кенеша. Есть и другая актуальная для кыргызской жемчужины проблема — нефтяное пятно на территории Балыкчи.

Находится оно в почве на глубине около 2 метров и на расстоянии от озера около 100 метров . Образовалось пятно в результате работы нефтяной базы.

Общая площадь загрязненной территории составляет примерно 1,5 гектара.

Несколько лет назад экологи забили тревогу: на загрязненном участке не растут трава и деревья, невооруженным взглядом видны маслянистые пятна, ощущается характерный запах. Нефтепродукты могут достигнуть линии прибоя и тогда вместе с течениями разнесутся вдоль побережья на несколько десятков километров.

Фото 24.kg. Озеро Иссык-Куль

Директор Центра госрегулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Байгабыл Толонгутов сегодня успокаивает: «По данным гидрогеологов, пятно неподвижно, насыщенный грунт не позволяет ему двигаться. Однако решать проблему нужно на корню, чтобы не было потенциальных угроз».

Перебрать все варианты

Над способом решения вопроса думают уже не один год. Работы по ликвидации пятна должны были закончить еще в 2016 году. На дворе 2019-й, а пятно никуда не делось.

За это время там перекапывали верхний слой почвы, пытались очистить участок микроорганизмами.

«Мы создали все условия для биологического испытания, но эффективность очистки оказалась очень низкой при идеальных условиях (примерно 30 процентов). А ведь биоочистка — очень дорогостоящее мероприятие. Поэтому мы выделили 800 тысяч сомов, чтобы проектно-исследовательский центр провел анализ и предложил наиболее оптимальный вариант рекультивации», — рассказал 24.kg Байгабыл Толонгутов.

Документ в настоящее время дорабатывается. Рассматривается вариант изъятия загрязненного грунта и переноса его на специальный полигон. Уже определен наиболее подходящий для этого участок в Тонском районе. Местные власти дали разрешение. Прорабатывается решение провести рекультивацию и под железной дорогой, проходящей по территории. Однако это увеличит стоимость работ.

Изначально рекультивацию оценивали в 25,6 миллиона сомов. Теперь это неокончательная цена.

«Когда проект доработают, встанет вопрос денег. Как только появятся средства, сразу начнут рекультивацию», — рассчитывают в Центре госрегулирования в сфере охраны окружающей среды.

Сколько времени на это потребуется, специалисты отвечать не берутся.

Байгабыл Толонгутов лишь в очередной раз подчеркивает: нельзя экспериментировать вблизи воды, нужно все проанализировать, четко определиться с вариантом и навсегда решить проблему. Планомерно все к этому и идет.

Сомнительная помощь

Недавно в Бишкеке представили план действий по вопросам здоровья и загрязнения окружающей среды. Акцент в публикации сделан на улучшении экологии в Бишкеке и мониторинга качества воды озера Иссык-Куль.

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Проект по совершенствованию контроля воды озера рассчитан на три года. За это время должны разработать комплексную дорожную карту для обеспечения современного мониторинга качества воды в озере, а также пересмотреть методологии и стандарты. Никаких кардинально новых решений. Напротив, заложены меры, которые выполнимы и в нынешних реалиях.

«Разработанные в советское время для всех поверхностных вод страны стандарты охватывают все важные загрязнители (включая моющие средства), но не учитывают особенности озера Иссык-Куль (например, его высоты, солености, глубины, тот факт, что озеро никогда не замерзает). Поэтому уровни максимально допустимой концентрации (ПДК) конкретных загрязнителей необходимо пересмотреть», — аргументируют авторы доклада.

Проект обеспечит полное использование имеющегося лабораторного оборудования. А что мешает задействовать аппаратуру уже сегодня?

Фото 24.kg. Озеро Иссык-Куль

Также проект направлен на «содействие улучшению межведомственного сотрудничества для объединения ресурсов и возможностей, имеющихся в национальных органах власти». Неужели и для этого необходимо найти дополнительные финансы?

Стоимость проекта — 3 миллиона евро. Почти половина суммы закладывается на зарплату персонала и привлеченных консультантов, в том числе международных.

На учебные поездки (возможны тематические исследования на примере австрийских или финских озер) предусматривается 67,5 тысячи евро, на встречи — 66 тысяч.

А на приобретение оборудования планируется потратить лишь 47,8 тысячи евро. Установить его планируется только на второй год реализации программы.

Сами справляемся?

Впрочем, если верить заявлениям пресс-службы Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, то нынешний механизм мониторинга качества воды более чем соответствует международным стандартам.

«Наши лаборатории (в Бишкеке, на Иссык-Куле и юге республики) — одни из самых лучших в регионе. Иссык-Кульская лаборатория недавно прошла аккредитацию», — подчеркнули в ведомстве.

Пробы воды из Иссык-Куля берутся трижды в год: до начала, во время и после завершения сезона.

В конце лета 2018-го по результатам химических анализов проб воды выявили превышение предельно допустимой концентрации для рыбохозяйственной категории по нефтепродуктам в Чолпон-Ате, Тюпском заливе, в пансионате «Золотые пески». В Балыкчи, в заливе рядом с судоремонтным заводом, отмечено превышение азота аммонийного, азота нитритного и нефтепродуктов.

В других отобранных точках качество воды соответствовало утвержденным нормам по всем определяемым ингредиентам.

Байгабыл Толонгутов считает необходимым четко расставлять приоритеты. Приоритет номер один, по его словам, — чтобы не было загрязнения озера Иссык-Куль.