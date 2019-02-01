Список самых опасных для водителей и пешеходов стран Европы возглавила Австрия

Специалисты выявили самые опасные и безопасные места для вождения автомобилей в Европе. Об этом сообщило издание «За рулем».

Читайте по теме ГУОБДД назвало основные причины ДТП на дорогах Кыргызстана

Данные о безопасности вождения в различных странах сформировали с помощью сопоставления статистики ​​Canvas Holidays с итогами ежегодного отчета Европейской комиссии о происшествиях на дорогах.

Самая неблагоприятная ситуация с безопасностью дорожного движения сложилась в Австрии (28-е место антирейтинга), где на 10 тысяч жителей приходится 43,6 несчастных случая. Германия и Бельгия занимают второе и третье места — 37,2 и 35,1 аварии.

Дания может похвастать самыми безопасными дорогами в Европе — всего пять аварий на 10 тысяч человек.

Вполне безопасно на дорогах Кипра и Финляндии, там этот показатель составил 7,5 и 8,5 аварии.

Исследователи отметили, что данные показатели являются результатом сочетания многих факторов, включая климат и рельеф местности, влияние национального характера и культуры населения.