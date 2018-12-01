Куда пропадают кыргызы в Китае. Версии родственников

В Кыргызстане создан Комитет в поддержку кыргызов в Китае. Первым делом он обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой помочь в освобождении их родных и близких, заключенных в лагеря перевоспитания.

В комитете 70 кайрылманов — этнических кыргызов, вернувшихся на историческую родину. Они рассказали об исчезновении своих родных и знакомых в Китае.

Бесправные кыргызы

Студент третьего курса одного из вузов Кыргызстана Аалы Суйуналы уулу ищет отца Суйуналы Жусупмемет. Его в марте 2017 года забрали полицейские без объяснения причины, что характерно для китайских властей.

«Мы там не имеем права узнавать причину задержания, не можем задавать вопросы представителям власти. Если даже спросить, то услышим в ответ: «У тебя нет таких прав», — рассказывает Аалы Суйуналы уулу.

Суйуналы Жусупмемет в 2016 году приезжал в Кыргызстан по делам бизнеса и навестить сына, которого не видел два года. Аалы окончил школу в селе Ылдый-Куш Акчийского района Кызыл-Тууского автономного округа Синьцзян-Уйгурской автономии. В 2014 году уехал учиться в Кыргызстан, в 2016-м получил гражданство.

В Китае у него остались мать и 19-летняя сестренка.

«Мы сначала думали, что отца забрали в партийную школу. В Китае в последние годы появились такие школы для взрослых, где 2-3 месяца обучают линии Компартии. Мы думали, что отец находится в такой школе и скоро вернется домой. Тем более, первые три месяца он звонил домой. Мама пару раз навестила его. Потом он пропал. Теперь мы не знаем, где он и что с ним», — рассказывает Аалы Суйуналы уулу.

Задерживают целыми семьями

Адилет Турдакун в конце 2016 года стал гражданином Кыргызстана. В 2017-м узнал, что его отца отправили в лагерь.

«Ему родные из Китая передали сообщение. Мол, власти готовы освободить отца, если сын вернется из Кыргызстана. В это время он уже был гражданином Кыргызстана. Поверив обещанию властей Китая, мой друг поехал туда. Его задержали на границе. Об этом рассказал его брат», — рассказал друг Адилета Муслим Салимов.

Адилет Турдакун в Кыргызстане работал на рынке «Дордой».

Молодой парень Сейитбек Иса уулу в слезах просит власти Кыргызстана узнать о его семье. Он сообщил, что 20 членов его семьи находятся в лагерях перевоспитания. Все они жители села Карачий Акчийского района.

«По моим данным, моя мать Маржан Жаасын, родная сестра и сестренка в заключении. Дяди и тети тоже в лагере. Я не могу связаться с ними и узнать, что происходит», — рассказал Сейитбек Иса уулу.

Лишнее слово грозит лагерем перевоспитания

Ни у кого нет точных данных о числе кыргызов, которые могут находиться в лагерях перевоспитания. По некоторым данным, только в Акчийском районе задержали 22 тысячи кыргызов. Всего в нем проживали 40 тысяч человек.

Связь с кыргызами в Китае оборвалась. С начала 2018 года они перестали отвечать на звонки. Если и соглашаются на разговор, то говорят коротко и без лишних объяснений. О задержанных и о лагерях — ни слова.

Фото 24.kg. Родственники задержанных в Китае

«Мы общались через Wechat. Наши родные в Китае боятся говорить. За это их могут отправить в лагерь. Мы боимся за их безопасность и часто лишний раз не звоним, чтобы не навредить», — говорит Аалы Суйуналы.

Деньги на учебу Аалы родители передавали через студентов и других земляков. Теперь ни студенты, ни бизнесмены не приезжают из Китая. Аалы вынужден зарабатывать сам. Некоторые студенты из Китая бросили учебу, так как не смогли оплатить контракты.

«Я учился в Национальном университете. Пришлось бросить учебу, не смог оплатить контракт. Но меня сейчас беспокоит местонахождение моих родных», — говорит Сейитбек Иса уулу.

Местонахождение лагерей неизвестно. Китайские СМИ об этом молчат.

«По разной информации крупные лагеря расположены в Урумчи и Кашгаре, есть они и в каждом районе СУАР. Есть информация, что они могут быть разбросаны по всей территории Китая. В лагерях карательные методы и строгие требования», — говорят представители комитета.

Культурный геноцид или партийное воспитание?

Необходимость защиты кыргызов в Китае возникла спустя сто лет после переселения их в Поднебесную. После подавления царскими войсками восстания 1916 года кыргызы бежали в Китай. Они обосновались в Синьцзяне. По последним данным, в КНР живут 200 тысяч этнических кыргызов.

Они никогда не жаловались на притеснения. Их никогда не ограничивали ни в культурном, ни в образовательном, ни в экономическом развитии. Кыргызы свободно развивали культурно-образовательные и родственные отношения с родиной, учились и работали в Кыргызстане.

Фото 24.kg. Алмамбет Осмон, его родного брата обвинили в терроризме

Как известно, в этом году власти Китая поддержали мероприятия, приуроченные к 100-летию великого манасчы Жусупа Мамая. В городе Акчий установили памятник и провели научную конференцию.

«Кыргызы в Китае законопослушные и трудолюбивые граждане. Не могу сказать, что они все до одного образованные, но школу обязательно оканчивают и стремятся получить высшее образование», — рассказал кайрылман Аалы Суйуналы.

Представители комитета по поддержке кыргызов в Китае опровергают факты давления на религиозной почве.

«Кыргызы в Китае никогда не были религиозными фанатиками. Немногие посещали мечети. Одевались по-светски и вели светский образ жизни», — говорит Аалы Суйунаалы уулу.

По словам кайрылманов, два месяца назад задержали профессора педагогического университета Мамбеттурсун Мамбетакуна, до этого полицейские забрали исследователя эпоса «Манас» Аалы Суйунбая.

«Это культурный геноцид. Задерживают кыргызскую интеллигенцию. Моего брата журналиста, поэта Нурманбета Осмон уулу задержали в 2016 году. Потом удалось узнать, что его по обвинению в терроризме осудили на 13 лет тюрьмы. Да какой он террорист? Просто идет уничтожение малых народов как нации», — считает гражданин Кыргызстана Алманбет Осмон уулу.