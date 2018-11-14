Труженик тыла получил перелом, выходя из тронувшегося с остановки троллейбуса

Труженик тыла Владимир Александрович получил оскольчатый перелом, выходя из тронувшегося с остановки троллейбуса. Об этом 24.kg рассказали в общественном фонде «Ветераны 365».

По их данным, дедушка поехал на троллейбусе за продуктами. «Когда он выходил последним из троллейбуса, водитель не дождался и поехал. Дедушка упал. Люди на остановке донесли пострадавшего до скамейки, позвонили дочери, вызвали скорую. Его отвезли в больницу, где сначала диагностировали перелом шейки бедра. После обследования установили, что у него оскольчатый перелом. Провели операцию, он пока в больнице», — сообщили в фонде.

По данным волонтеров, они связались с муниципалитетом, представители троллейбусного управления выехали в больницу, встретились с пострадавшим и его родными, водителя нашли.

«Бишкекское троллейбусное управление возместит расходы на лечение. Водителю объявили выговор. Некоторые предлагают уволить его, но в БТУ не хватает водителей, да и как тогда с него взыскивать средства?» — сообщил начальник троллейбусного управления Артур Омурзаков.

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Он объяснил, что происшествие произошло на подъезде к остановке, когда пассажиры попросили открыть дверь. Потом водитель решил все-таки доехать до остановки.

«С водителями еще раз провели разъяснительную работу о недопустимости высадки пассажиров вне остановок. Хотелось бы, чтобы и пассажиры это понимали и не требовали нарушать правила», — добавил он.