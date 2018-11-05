Эксперименты над людьми. Почему тысячи кыргызстанцев не могут оформить машину

На прошлой неделе ГП «Инфоком» запустило новую систему для оформления машин, но она провалилась. В Департаменте регистрации транспортных средств и водительского состава выстроились очереди, платежи не проходят через банк, водители негодуют.

24.kg выяснило, почему не работает новая программа.

Новшества, которые стали проблемой автолюбителей

Обновленная версия автоматизированных информационных систем «Регистр транспортных средств», «Регистр водительского состава», «Тестирование на получение водительских удостоверений» взаимосвязана. В программное обеспечение внесли множество изменений. Так, организовали электронное взаимодействие с базами данных таможенной и налоговой служб, Министерством внутренних дел.

Платежи можно будет совершать в электронном виде через электронные кошельки, терминалы и кассы банков. Сведения о произведенной оплате в режиме онлайн поступают в платежный шлюз ГРС. Исключена необходимость снятия с учета транспортного средства как отдельной обязательной процедуры.

Регистрацию проводят по месту обращения заявителей, независимо от места проживания.

Принцип «единого окна» позволит исключить необходимость ожидания в очередях. Установлен контроль по всем базам данных (наличие прописки, ограничение по лицам, находящимся в розыске, наличие выхода из гражданства Кыргызстана). Установлен контроль по перечню лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), уполномоченных на выдачу справок (форма-083). Исключена возможность выдачи водительского удостоверения без обучения в автошколах.

Фото 24.kg. Очереди в Департаменте регистрации транспортных средств и водительского состава

Запуск новых систем связан с проводимыми реформами в системе дорожной безопасности, в том числе с исключением коррупционных схем по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений и минимизацией рисков, связанных с должностными злоупотреблениями.

Так должно быть в идеале, на деле же система работает через раз.

Программа рабочая, но не работает

Несмотря на наличие проблемы, Государственная регистрационная служба уверяет, что автоматизированная информационная система вполне рабочая. Сложности возникли с интеграцией с банковской системой. Платежи через банк просто не проходили по системе.

По словам директора Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава Жоошбека Коеналиева, проблемы возникли по всей стране. «Запускается новая программа по регистрации транспорта. Она дала сбои, поэтому люди не могут оформить машины. Такая ситуация по всей стране. И мы, и специалисты ГП «Инфоком» устраняем недочеты», — прокомментировал Жоошбек Коеналиев.

Новую систему разработали для реализации проекта «Безопасный город».

«Она интегрирована с базами данных МВД, таможни и налоговой службы. Она исключает возможность, например, оформления машины без уплаты таможенных пошлин. Конечно, сначала могут быть проблемы. Сотрудникам требуется время, чтобы привыкнуть к этой системе. При первом запуске оформление машин шло дольше. В течение недели все наладится и будет работать нормально. В ближайшее время мы презентуем общественности и СМИ всю систему, чтобы стало понятно, как она работает», — обещали в ГРС.

Фото 24.kg. Очереди в Департаменте регистрации транспортных средств и водительского состава

Однако в течение недели устранить неполадки не получилось. Сбои при получении прав и оформлении машин в Кыргызстане продлятся месяц.

Какие ошибки нашли в программе

Специалисты рассказали 24.kg, какие именно ошибки выявили в работе системы.

В АИС отсутствуют штрафы на машины, ввезенные из стран ЕАЭС. Заявка на изготовление номера не поступает автоматически на завод. А по тем номерам, которые на хранении, при вводе в систему выходит ошибка — «Госномер используется».

При операции в модуле «Изменить» программа выдает ошибку «404». Не работает и поисковик. При поиске автомашины по номеру выходят некорректные данные.

В программе полностью отсутствуют сведения об арестах и ограничениях.

Возникают ошибки и при регистрации водителей и выдаче водительских удостоверений.

Старые оплаченные заявления на получение прав новая программа не подтверждает. При распечатке в удостоверении появляются разные шрифты.

Студенты не могут сдать экзамены на получение водительских прав. После получения ключа на тестирование, вопросы выводят на монитор через 25-27 минут.

Отчеты по всем платежам АИС «Регистр транспортных средств», «Регистр водительского состава», «Тестирование на получение водительских удостоверений» не сводятся с банком.

Им бы понедельник взять и отменить

В Департаменте регистрации транспортных средств и водительского состава не протолкнуться, возле каждого окошка по десять человек. Нет свободных мест и на скамейках. Операторы честно признаются, что устали от неполадок, но комментарии давать отказываются и отправляют к руководству.

Водители в выражениях не стесняются. Многим приходится повторно обращаться в ДРТС и ВС.

«Оплата через банк не проходит. Потом выяснилось, что в правах разные шрифты. Никто не может объяснить, почему не выдают документы», — рассказывает один.

«Я пришел второго ноября, но система не работала. Очередь была еще больше. Сегодня пришлось идти повторно. Пока не знаю, смогу ли оформить машину. Почему нельзя сначала апробировать систему в тестовом режиме, а затем внедрять? Нет, у нас опыты на людях ставят. Мы и заплатить готовы, но бесполезно, когда система с браком», — жалуется второй.

По словам и. о. заместителя заведующего Бишкекским отделом регистрации ТС и ВС Рустама Абдылдабекова, по понедельникам всегда наплыв желающих оформить машину.

«Такая ситуация каждый понедельник. Так как за субботу-воскресенье накапливается оформление. В связи с тем, что возникли проблемы с системой, очередь увеличилась. Периодически возникают технические неполадки, система выходит из строя», — пояснил он.

Фото 24.kg. Очереди в Департаменте регистрации транспортных средств и водительского состава

Систему оформления машин постепенно налаживают. 2-3 ноября не выдали ни одного техпаспорта. Сегодня до обеда 80 человек смогли оформить автомобили.

Хватит ли программистам месяца, чтобы исправить ошибки в системе, неизвестно. «Инфоком» разрабатывал ее самостоятельно. Дополнительных денег не выделяли, оплата заложена в зарплату сотрудников. Понесут ли они ответственность за такой продукт, в ГРС пока ответить не могут. Все силы брошены на исправление ошибок.