Таисия Самсонова - человек дела

Есть люди, которые всю свою жизнь посвящают труду. Кропотливому. Каждодневному. И чем бы они ни занимались, всегда вкладывают в дело всю душу, не претендуя при этом на высокие звания и награды.

К этому типу людей можно по праву отнести Таисию Герасимовну Самсонову. Ордена, благодарственные письма, почетные грамоты, премии – чего только не удостоилась она за свой честный, добросовестный и многолетний труд! С непростой судьбой женщины познакомил ИА «24.kg» ее внук Рустам Салиев.

Печать войны

Рассказывать о себе, а тем более про военные годы бабушка не любит. Родилась она в 1924 году в многодетной семье далеко отсюда - в Оренбургской области в поселке Незнайка. Рано стала работать. Когда началась война и всех мужчин забрали на фронт, была и дояркой, и конюхом. А потом мобилизовать стали и молодых девчонок, в том числе и Таисию. Но долго воевать ей, насколько мне известно, не пришлось: буквально сразу девушки попали под бомбежку. Попытались укрыться от вражеских налетчиков, а их посчитали сбежавшими. Потом якобы их нашли, хоть девушки от наших не скрывались. Но раньше, как известно, долго не разбирались, разговор был коротким: раз виноваты, отправили в тайгу валить лес. Не знаю, как долго бабушка там проработала, но после войны она вернулась домой.

На территории, по которой прокатилась война, была разруха, голод, а дома еще и младшие братья-сестры. И тогда отец дал взрослой дочери три рубля и отправил в Киргизию. Приехала она сюда с одним чемоданчиком. Сразу устроилась на работу в Ошский дом отдыха. А когда объявили набор на хлебозавод, пошла туда садчиком (рабочим, сажающим в печь сырой хлеб – прим. ИА «24.kg»).

Ударница

Работала бабушка в две смены, в сутки по пять тонн хлеба выдавала! Представляете, сколько силы нужно было иметь в руках?! А здоровья, чтобы 40 лет простоять у печи, где постоянный нестерпимый жар?

Во время пятилеток Таисия Герасимовна всегда перевыполняла план, была победителем соцсоревнований. На всех праздниках и демонстрациях она была знаменосцем. Боевая бабушка!

Поворот судьбы

Как-то ночью шла она на смену. Ничего не предвещало беды, как вдруг напали на нее хулиганы. Видимо, хотели ограбить, а с бабушки и снять-то было нечего: на хлебозаводе запрещалось носить сережки, кольца, ведь работа с тестом. На счастье мимо проезжала машина, осветила разбойников фарами, и те разбежались. После этого у бабушки словно что-то щелкнуло в душе. На следующий же день она уволилась с работы.

В тот год, 1979-й, как раз родился мой брат. Но сидеть дома с внуком она не стала, хотя уже тогда была в пенсионном возрасте. Устроилась на работу в Кожвендиспансер. Вставала неутомимая женщина в пять утра и приступала к работе. Побрызгать всю территорию, подмести, затопить печки, нагладить халаты и разнести всем по кабинетам, везде помыть полы – все это было ее обязанностями. И так больше двадцати лет! Ей уже было далеко за 70, но мы никак не могли отговорить ее от работы.

Испытание на прочность

Шесть-семь лет назад у бабушки случился инсульт. Но и тут оказалось не так-то просто ее сломить. Она отлежалась, встала… Даже врачи были удивлены, говорили, что в таком возрасте пациенты не выживают или как минимум их парализует.

После инсульта бабушка смогла самостоятельно передвигаться, но ее стала подводить память: она могла куда-то уйти и забыть. Мама очень переживала по этому поводу, чтобы не потерялась. Еще бабушка любила сидеть у окна. Однажды она хотела сесть на стул, но промахнулась и упала, сломав бедренную кость. С тех пор – уже семь лет - она не ходит. Несколько лет назад я перевез их вместе с мамой из Оша поближе – в Кант, чтобы мог постоянно навещать и помогать. Каждые выходные с женой и детьми мы ездим к ним.

Заслуженный орден

Знаю, что в 1970-м Таисию Герасимовну наградили медалью за доблестный труд, в 1971-м - орденом Трудового Красного Знамени, в 1974-м избрали депутатом, а в 1975-м ее имя внесли в заводскую Книгу почета, позже – в Книгу трудовой славы. За долголетний труд в 1984-м наградили медалью «Ветеран труда». Более того, ее представили к званию Герой Социалистического Труда, но, к сожалению, так и не дали из-за каких-то важных для страны событий, произошедших в тот год.

Орденов у нее было очень много. К сожалению, мы с братом по детской глупости половину растеряли. А пиджак с наградами у нее вообще украли.

Временами у бабушки случается помутнение рассудка. Иногда она уже не узнает нас. Но, как и многие годы назад, все боится опоздать на работу. Раньше же было уголовное наказание за тунеядство, да и за опоздания наказывали. Видимо, это навсегда отложилось у нее в памяти. Она до сих пор думает, что работает на хлебозаводе. Может проснуться и начать с утра собираться на смену. Или вечером засобирается во вторую.

Обида за бабушку

Почему я рассказываю про свою бабушку? Потому что горд за нее. Ведь не каждый может похвастать таким солидным трудовым стажем на благо родины. Не у всех столько наград. И потому очень обидно, что за пятый год проживания в Канте о ней вспомнили всего один раз - к Дню пожилых. Еще до инсульта, помню, бабушку нашли представители Российского консульства в Оше, поздравили ее и подарили путевку в пансионат. Больше не помню, чтобы бабушку кто-то поздравлял или просто навещал.

Обидно и то, что ее документы неправильно оформили, когда она увольнялась с хлебозавода. Работа у горячей печи приравнивается к тяжелым условиям труда, а ей написали «работа в легкой промышленности». В результате пенсия со всеми заслугами составляет всего около пяти тысяч сомов. И это за 60 лет труда! Но мы так и не смогли добиться перерасчета пенсии. Получается, пока ты молод и здоров, пока отдаешь все силы государству, это хорошо, а в старости ты никому не нужен.

Судьба Таисии Самсоновой - одна из тысяч, из миллионов людей, таких же простых, самоотверженных тружеников. По ней можно сложить представление о целой эпохе, о безвозвратно уходящем времени. Была ведь и другая категория граждан, которые могли ловко увильнуть от тяжелой работы или без угрызений совести обойти закон. Они-то уж точно позаботились о нужной записи в трудовой книжке, чтобы обеспечить себе пенсию в старости. Такие есть и сегодня, их прыткости кто-то даже завидует. Но восхищаются все только такими, как Таисия Герасимовна, - настоящими людьми дела.