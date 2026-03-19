Орозо −2026: Эртең Бишкекте № 38 жана № 203 автобустары бекер кызмат көрсөтөт

Эртең, 20-мартта Орозо айт майрамына карата Бишкек шаарындагы эки линиядагы автобустар жүргүнчүлөргө акысыз кызмат көрсөтөт. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришти.
Маалыматка ылайык, азирети муфтийдин демилгеси менен уюштурулган бул акциянын алкагында № 38 жана № 203 багытындагы 50 автобус таңкы саат 05:00дөн түшкү 12:00гө чейин жарандарды акысыз ташымакчы.
Акысыз автобус каттамын уюштурунун максаты айт намазына келген шаар тургундарына жана конокторуна майрамдык маанай тартуулоо, ошондой эле ыйык майрамдын руханий баалуулуктарын даңазалоо болуп саналат.
Эскерте кетсек, Бишкек шаарында Орозо айт намазы эртең, 20-мартта Турдакун Усубалиев атындагы эски аянтта окулат.
Орозо айт намазынын программасы (Бишкек шаары):
- 07:00 — 07:30 — Куран окуу;
- 07:30 — 07:40 — Модератор Шүкүр Исмаилов;
- 07:40 — 08:10 — Диний баяндар (Жолдошбек Абдылдаев, Бакыт Кайкиев);
- 08:10 — 08:30 — Азирети муфтийдин сөзү: Айт намазын окуу тартиби жана эрежелери;
- 08:20 — 08:30 — Саптан-сап айтуу;
- 08:30 — 08:50 — Айт намазын окуу жана майрамдык дуба кылуу.
Ал эми аймактарда Орозо айт намазы мечиттерде окулат. Региондордогу жалпы айттык программа:
- 07:30 — 08:00 — Куран окуу;
- 08:00 — 08:25 — Диний баяндар;
- 08:25 — 08:30 — Айт намазын окуу тартиби жана эрежелери боюнча түшүндүрмө берүү;
- 08:30 — Айт намазын окуу.
Белгиленгендей, тоолуу аймактардын өзгөчөлүгүнө байланыштуу жогоруда көрсөтүлгөн убакыттардын бир аз айырмаланышына уруксат берилет.