09:07
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Кыргызча

Дүйнө чемпионаты-2026: Билеттерге суроо-талап тарыхтагы жогорку рекорд жаратты

Футболдун эң маанилүү иш-чарасы болгон 2026-жылкы Дүйнө чемпионатына болгон кызыгуу болуп көрбөгөндөй деңгээлге жетти. Бул тууралуу ФИФАнын президенти Джанни Инфантино расмий түрдө жарыялады.

Анын айтымында, топтук этаптагы беттештерге билеттерге болгон суроо-талап буга чейин эле рекорддорду жаңылады. Инфантино ФИФАга 150 миллиондон ашык суроо-талап түшкөнүн белгиледи.

«Болгону 15 күндүн ичинде биз дүйнө жүзү боюнча Дүйнөлүк Кубоктун билеттерине 150 миллиондон ашык суроо-талап алдык. Алдын ала каттоо процессинде биз күн сайын орто эсеп менен 10 миллион суроо-талап келип жатат. Бул футбол тарыхындагы болуп көрбөгөндөй көрсөткүч», — деди Инфантино.

ФИФАнын президентинин айтымында, билеттерге эң көп кызыгуу АКШ, Германия жана Улуу Британиядагы күйөрмандардан келген. Бул турнирдин глобалдык маанисин ачык көрсөтүп турат.

Учурдагы билеттерди сатуу этабы 2026-жылдын 13-январында аяктайт.

Эскерте кетсек, 2026-жылкы Дүйнөлүк Кубок биринчи жолу бир эле учурда үч өлкөдө: АКШда, Мексикада жана Канадада өтөт. Турнир 11-июнда башталып, финалдык беттеш 19-июлда өтөт. Дүйнөлүк кубоктун тарыхында биринчи жолу 48 команда катышат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356560/
Кароо: 94
Басууга
Теги
Кыргызстандын 2025-жылдагы эң баалуу футбол клубу аталды
Кыргызстандын эркин күрөш боюнча чемпиондору аныкталды. Тизме
Камчыбек Ташиев балбан менен боксчуларга батирлердин ачкычын тапшырды.Тизме
(U-23) Кыргызстандын жаш футболчулары жолдоштук беттеште Кытайга утулуп калды
Былтыр Кыргызстандагы спортту каржылоого 2,5 миллиард сом бөлүндү
Грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионатынын экинчи күнү жыйынтыкталды
Бүгүн Бишкекте оор атлетика боюнча эл аралык турнир башталат
Грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионатынын биринчи күнү жыйынтыкталды
ФИФА рейтинги: Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасы 104-орунда турат
Бүгүн Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионаты башталат
Эң көп окулган жаңылыктар
Эки күнгө созулган IV&nbsp;Элдик курултай жыйынтыкталып, резолюция кабыл алынды Эки күнгө созулган IV Элдик курултай жыйынтыкталып, резолюция кабыл алынды
Садыр Жапаров: &laquo;Кыргызстан 2035-жылга чейин тышкы карызын толугу менен кутулат&raquo; Садыр Жапаров: «Кыргызстан 2035-жылга чейин тышкы карызын толугу менен кутулат»
IV&nbsp;Элдик Курултай: Өлүм жазасын киргизүү сунушталды IV Элдик Курултай: Өлүм жазасын киргизүү сунушталды
Төө-Ашууда жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди Төө-Ашууда жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди
30-декабрь, шейшемби
09:00
Бүгүн Бишкекте XII «Ак илбирс-2025» улуттук кино сыйлыгын тапшыруу аземи өтөт Бүгүн Бишкекте XII «Ак илбирс-2025» улуттук кино сыйлыг...
08:30
Бишкек мэриясы жарандарды жаңы жылдык концертке чакырды
08:15
Бүгүн кыргыз-казак чек ара өткөрмө пункту эки саатка жабылат
08:00
Быйыл социалдык келишим боюнча25 миңдей жаңы жумуш орундары түзүлдү
07:45
Дүйнө чемпионаты-2026: Билеттерге суроо-талап тарыхтагы жогорку рекорд жаратты
29-декабрь, дүйшөмбү
17:24
30-декабрга карата аба ырайы
17:16
КРВИ жана сасык тумоонун көрсөткүчтөрү төмөндөп жатат
16:10
Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26 миң долларын тартып алган
16:03
Кыргызстанда электр унааларына бажы жеңилдиктери 22-январдан тарта күчүнө кирет
15:35
«Кумтөр» ишканасы 2025-жылы 124 миллиард сомдон ашык киреше тапты