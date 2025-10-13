14:27
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Кыргызча

Сокулук районунда 72 жаштагы киши адам өлтүрүүгө шек саналып кармалды

Сокулукта эркек киши мас абалында урушуп, 71 жаштагы айылдашын өлтүрүп алды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка караганда, 14-сентябрда Сокулук райондук милициясына Совхоз-Фрунзе айылындагы үйлөрдүн биринен 71 жаштагы адамдын сөөгү табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Кароо учурунда анын денесинен зомбулуктун белгилери аныкталган.

Чүй облустук ички иштер башкармалыгы
Фото Чүй облустук ички иштер башкармалыгы. Шектүү

Аталган факты боюнча Кылмыш-жаза кодексинин «Адам өлтүрүү» беренеси менен кылмыш иши козголгон.

Тергөөнүн жүрүшүндө каза тапкан жаран үйүндө айылдашы менен спирт ичимдигин ичип отурганда чыр чыкканы, 72 жаштагы Н.Э. аттуу адам айылдашынын денесине залал келтирип, кылмыш болгон жерден качып кеткени такталган.

Милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүүнү кармалган.

Бүгүнкү күндө тергөө иши соттук кароого жөнөтүлдү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346983/
Кароо: 62
Басууга
Теги
Ак-Ордодо кармалган шектүүнүн атасы «Доо Чынгыз» тобуна байланыштыгы айтылууда
«Ак-Ордо» конушунда киши өлтүрүү: Шектүү кармалды
Колониядагы соттолгон адам социалдык тармактарда бийликти кулатууга чакырды
Токмоктун 20 жаштагы тургунун тобу менен сабаган шектүүлөр кармалды
Ысык-Көл облусунда милиция кызматкери пара алып жаткан жеринен кармалды
Жалал-Абадда ооруканадан УЗИ аппараты уурдалган. Шектүү кармалды
Виза алууга жардам берүүнү убада кылган. Алдамчылыкка шектүү жаран кармалды
Ош базарынан 93 даана норка тумакты уурдап кеткен жаран кармалды
Жалал-Абадда чек араны мыйзамсыз кесип өткөн өзбек жараны кармалды
Бишкекте башка бирөөнүн унаасын сатып, карызын төлөгөн жаран кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Нобель Тынчтык сыйлыгынын ээси белгилүү болду. Ал&nbsp;Дональд Трамп эмес Нобель Тынчтык сыйлыгынын ээси белгилүү болду. Ал Дональд Трамп эмес
Ажылык&nbsp;&mdash; 2026: Зыяратчыларды ташуучу авиакомпания тандалды Ажылык — 2026: Зыяратчыларды ташуучу авиакомпания тандалды
Президент Садыр Жапаров Тажикстанга иш&nbsp;сапары менен барды Президент Садыр Жапаров Тажикстанга иш сапары менен барды
Кыргызстанда &laquo;Хизб- ут-Тахрир&raquo; уюмунун активдүү мүчөлөрү кармалды Кыргызстанда «Хизб- ут-Тахрир» уюмунун активдүү мүчөлөрү кармалды
13-октябрь, дүйшөмбү
14:18
Кыргызстандын бардык курулуш объектилеринде «Бирдиктүү паспорт» киргизилет Кыргызстандын бардык курулуш объектилеринде «Бирдиктүү...
14:09
Сокулук районунда 72 жаштагы киши адам өлтүрүүгө шек саналып кармалды
13:55
Евробиримдик Кыргызстанга суу тармагын өнүктүрүүгө 17 млн евро грант берет
13:51
Бишкекте 13-17-октябрга чейин айрым аймактарында газ өчүрүлөт
12:10
Баңгизат саткан милициянын капитаны 10 жылга эркинен ажыратылды