18:05
USD 87.45
EUR 101.55
RUB 1.07
Кыргызча

Кыргызстанда «Хизб- ут-Тахрир» уюмунун активдүү мүчөлөрү кармалды

Кыргызстандын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тыюу салынган «Хизб ут-Тахрир» диний-экстремисттик уюмуна тиешеси бар деп шектелген үч жаранды кармады. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз борбору билдирди.

Уюмдун кармалган активдүү мүчөлөрү 1993-жылы туулган Н.А.К., 1992-жылы туулган У.М.И., 1991-жылы туулган Г.К.А. аттуу КР жарандары экстремисттик идеологияны тараткан жана жаңы жактоочуларды тартуу менен алектенген.

Тактап айтканда, У.М.И. экстремисттик ишмердиги үчүн мурда кылмыш жоопкерчилигине тартылганы аныкталган.

Жашаган жерин тинтүү учурунда экстремисттик маанайдагы диний адабияттар алынып, тиешелүү экспертиза жүргүзүлүп жатат.

Кармалгандар Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын № 1 тергөө абагына киргизилип, аталган уюмдун ячейкасынын башка мүчөлөрүн аныктоо боюнча тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.

УКМК жарандардын диний-экстремисттик уюмдарды түзүү, алардын ишине катышуусу, ошондой эле экстремисттик материалдарды таратуу КР Кылмыш-жаза кодексинин 330, 331 жана 332-беренелеринде каралган кылмыш жоопкерчилигине алып келерин эскертет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346635/
Кароо: 87
Басууга
Теги
Социалдык тармактар аркылуу экстремисттик материалдарды тараткан жаран кармалды
Жалал-Абадда аялдардын диний радикалдашуусу күчөөдө
Ысык-Көлдө тыюу салынган диний адабияттарды сактоо боюнча 41 факт аныкталды
Исхак Масалиев «Таблиги Джамаат» диний кыймылына тыюу салууну сунуштады
Самарканд облусунда экстремизм айыбы менен 226 киши издөөгө алынды
Суроо-жооп: Кошунамдан кооптоном
Эң көп окулган жаңылыктар
Ажылык&nbsp;&mdash; 2026. Муфтият кээ бир зыяратчыларды каттоо мөөнөтүн узартты Ажылык — 2026. Муфтият кээ бир зыяратчыларды каттоо мөөнөтүн узартты
ЖК&nbsp;депутаттыгына талапкерлер аброюна шек келтиргендер үчүн айып пул салынат ЖК депутаттыгына талапкерлер аброюна шек келтиргендер үчүн айып пул салынат
Шайлоо &minus;2025: 50&nbsp;талапкер шайлоого катышууга БШКга арыз берди(тизме) Шайлоо −2025: 50 талапкер шайлоого катышууга БШКга арыз берди(тизме)
Кыргызстанда түн ичинде күчү 6&nbsp;баллга жеткен жер титирөө катталды Кыргызстанда түн ичинде күчү 6 баллга жеткен жер титирөө катталды
9-октябрь, бейшемби
17:41
10-октябрга карата аба ырайы 10-октябрга карата аба ырайы
17:36
Ажылык — 2026: Зыяратчыларды ташуучу авиакомпания тандалды
17:26
Кыргызстанда «Хизб- ут-Тахрир» уюмунун активдүү мүчөлөрү кармалды
17:17
Президент Садыр Жапаров Тажикстанга иш сапары менен барды
16:14
Бишкектеги Ботаникалык бакчаны оңдоп-түзөөгө 340 миллион сом керектелет