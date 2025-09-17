13:57
USD 87.45
EUR 103.16
RUB 1.06
Кыргызча

Бишкекте 17 жаштагы кыз киши өлтүргөн деп шектелүүдө

Бишкекте 17 жаштагы кыз 1993-жылы туулган эркек кишиге бычак сайып, натыйжада ал каза болгон. Бул тууралуу Биринчи Май райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти.

Маалыматка ылайык, 16-сентябрда Бишкектин Коенкөзов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 2008-жылы туулган кыз эркек кишинин көкүрөгүнө бычак сайган. Окуя боюнча маалымат милицияга саат 23:30дар чамасында түшкөн.

Маалым болгондой, адам алган жаратынан улам каза болгону белгиленген, ал эми 17 жаштагы кыз өзүнө да жаракат келтирген.

Бул факт Жоруктардын жана кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, Кылмыш-жаза кодексинин 122-беренеси (Киши өлтүрүү) боюнча кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда 2008-жылы туулган шектүү ооруканада жатат.

Окуяга байланыштуу бардык керектүү соттук-медициналык экспертизалар дайындалды. Тергөө иштери улантылууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343858/
Кароо: 44
Басууга
Теги
Ысык-Көлдө досунун өлүмүнө шектүүлөр кармалды
Белгилүү журналист Эрлан Сатыбеков күтүүсүздөн дүйнө салды
Айтургандын өлүмү боюнча ишти Башкы прокуратура көзөмөлүнө алды
Бөтөлкөлөшүн сабап өлтүргөн киши кармалды
Москвада 50 жаштагы Кыргызстандык айдоочунун өлүмүнүн чоо-жайы белгилүү болду
Чынгыз Абдыраевди аткан милиция кызматкери 16 жылга соттолду
Садыр Жапаров өлүм чыккан үйдө мал союуга тыюу салды
Бишкекте 14 жашар өспүрүм өз өмүрүн кыйды
Алайда 25-жаштагы келин өз өмүрүн кыйды
COVID-19. Вируска чалдыккан 4 бейтап каза тапты
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын ИДПсынын көлөмү сегиз айда 1&nbsp;триллион сомдон ашты Кыргызстандын ИДПсынын көлөмү сегиз айда 1 триллион сомдон ашты
Шашылыш билдирүү! Аба ырайы кескин өзгөрөт Шашылыш билдирүү! Аба ырайы кескин өзгөрөт
Кыргызстанга ханзаада Рахим Ага Хан V&nbsp;келди: Ал&nbsp;архитектура сыйлыгын тапшырат Кыргызстанга ханзаада Рахим Ага Хан V келди: Ал архитектура сыйлыгын тапшырат
Кыргызстанда бир жумада дээрлик 350 мас айдоочу кармалды Кыргызстанда бир жумада дээрлик 350 мас айдоочу кармалды
17-сентябрь, шаршемби
13:46
Бишкекте 17 жаштагы кыз киши өлтүргөн деп шектелүүдө Бишкекте 17 жаштагы кыз киши өлтүргөн деп шектелүүдө
13:00
Акыйкатчы иликтейт: Дарыгердин шалаакылыгынан 14 жаштагы кыздын буту кесилдиби?
12:46
«Чек-2025»: Ысык-Көлдө ЖККУ күчтөрүнүн машыгуулары башталды
11:45
Мас абалында видеого түшүп калган милиция кызматкери кызматтан бошотулду
11:33
Пайдалуу кеңеш: Тез уктап калуу үчүн эмне кылуу керек?