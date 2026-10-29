Жети-Өгүз районунда ак илбирсти видеого тартып алышты
Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районундагы тоо өрөөндөрүнүн биринде жергиликтүү тургундардын коштоосунда жүргөн туристтер ак илбирсти видеого тартып алышып, тасманы Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин адистери менен бөлүшүштү.
Видео авторлорунун айтымында, атчан адамдарды көргөн ак илбирс дароо карагайлуу токойго кирип бекинип алган.
Белгилей кетсек, Кыргызстан ак илбирстин негизги байырлаган аймактарынын бири болуп саналат. Өлкөдө бул жырткычтын саны болжол менен 450-550 башты түзөт.
1990-жылдары популяциясы кескин кыскарганына карабастан, акыркы жылдары анын акырындык менен калыбына келип жатканы байкалууда. Ак илбирстин негизги байырлаган жерлери Ысык-Көл жана Нарын облустарында топтолгон.
Президенттин жарлыгына ылайык, ак илбирс өлкөнүн улуттук символу катары таанылган.