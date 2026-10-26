Кыргызстан менен Татарстан илбирс тукумун көбөйтүү үчүн консорциум түздү
Кыргызстан менен Татарстан ак илбирстин популяциясын изилдөө жана калыбына келтирүү менен алектене турган консорциум түзүү боюнча макулдашууга кол коюшту. Бул тууралуу Татарстандын Экология жана жаратылыш ресурстары министрлиги билдирет.
Документ Кыргызстандын Жаратылыш ресурстары министрлигинин Биологиялык ар түрдүүлүктү жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын сактоо департаменти менен «Снежный барс» биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо илимий-изилдөө борбору» автономдук коммерциялык эмес уюму тарабынан кабыл алынды.
Эки республиканын илимпоздору биргелешкен ишмердүүлүктү илимий аянтчалардын — Алтай Республикасындагы «Снежный барс» борборунун жана Кыргызстандагы «Ак-Илбирс» борборунун базасында уюштурушат.
Кызматташтыктын негизги багыттарынын бири жаныбарлардын генетикалык ар түрдүүлүгүн изилдөө болмокчу. Ошондой эле окумуштуулар табигый чөйрөдөгү популяциялардын абалына байкоо жүргүзүүнү жана ак илбирстерди көбөйтүү ыкмаларын өркүндөтүүнү пландаштырууда.
Катталган келишимде жырткычтарды реабилитациялоого жана аларды жапайы жаратылышка кайра кое берүүгө даярдоого өзүнчө программа арналат. Мындан сырткары, изилдөөчүлөр биобанк жана криобанк түзүүнү, изилдөө жыйынтыктары менен алмашууну жана адистерди окутууну уюштурууну көздөп жатышат.