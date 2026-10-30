Ысык-Көлдө аркар-кулжа жана тоо текелердин өзгөчө жүрүшү видеого тартылып калды
Ысык-Көл облусундагы мамлекеттик жаратылыш коруктарынын биринин аймагында жапайы жаныбарлардын өзгөчө жүрүм-туруму видеого тартылып калган.
Кадрлардан кулжа-кулжалардын топтору биринин артынан бири тизилип, тоо өрөөнү менен өйдө көтөрүлүп бара жатканын көрүүгө болот.
Бул көрүнүш Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин жаратылышты коргоо, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана жапайы жаныбарлардын жашоосу үчүн коопсуз шарттарды түзүү боюнча аткарып жаткан иштеринин маанилүүлүгүн дагы бир жолу айгинелейт.
Мамлекеттик жаратылыш коруктары жапайы жаныбарлардын табигый чөйрөсүн сактоодо, алардын эркин көбөйүшү жана жашашы үчүн шарттарды камсыз кылууда өзгөчө роль ойнойт.
Жаныбарлардын табигый чөйрөдө эркин жана тынч орун которушу экосистеманын туруктуулугунун жана жаратылыш балансынын сакталышынын маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири болуп саналат.