Ысык-Көлдө аркар-кулжалар адамдар жашаган жерлерге жакындоодо
Ысык-Көл облусундагы жаратылыш коруктарынын биринде аркарлар табигый чөйрөсүндө эркин жүрүп, адамдар жашаган жерлерге жакындап жатканы байкалды.
Аймакты кыдыруу учурунда токойчулардын бири көлмөнүн жээгинде жүргөн ири аркарды видеого тартып алган. Адамды көргөн жапайы жаныбар дароо тоо тарапка качып кеткен.
Ошол эле учурда ушул эле аймакта дагы бир аркар токойчунун үйүнө жакын келип, эч тынчсызданбастан үй жаныбарларынын арасында тынч жүргөн.
Мындай учурлар жапайы жаныбарлардын табигый чөйрөдө байырлап, өз аймагында эркин жүрүшүнөн кабар берет.
Акыркы жылдары жапайы жаныбарларды коргоо, алардын жашоо чөйрөсүн сактоо жана биологиялык ар түрдүүлүктү көбөйтүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин натыйжасында аркарлар менен тоо текелердин санынын табигый өсүү тенденциясы байкалууда.
Белгилей кетсек, жапайы жаныбарлардын популяциясынын көбөйүшү жаратылышты коргоо иш-чараларынын натыйжалуулугунун, экосистеманын туруктуулугунун жана экологиялык тең салмактуулуктун сакталышынын маанилүү көрсөткүчү болуп саналат.