USD87.45EUR97.49RUB1.05
24.kg

«Кыргызстандын аэропорттору» ишканасынын башчысы айлык акысы канча экенин айтты

11:31, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

«Кыргызстан аэропорттору» ААКсынын башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов 100 миң сомдон ашык айлык аларын, бирок үй-бүлөсү чоң болгондуктан бул каражат жетпей турганын айтты.

Ошол эле учурда анын бизнеси бар, бирок анын айтымында, ал аэропорттордун ишмердүүлүгүнө эч кандай тиешеси жок.

«Менин бизнесим бар экенин жана жеке сектордон келгенимди баары билишет. Бирок ал аэропортко эч кандай тиешеси жок, мен ал жактан дивиденддерди алам», — деди Самидинов ЖМК өкүлдөрүнө.

1794457360939-d0077314-3375-431b-8d44-296b2e8a2faf-samidinovjpg-optimized.webp

Эске салсак, Манасбек Самидинов «Манас» эл аралык аэропорту» ААКты 2022-жылдын 6-июлунда жетектеп баштаган. Анда ал компаниянын башкармалыгынын төрагасы — башкы директору болуп шайланган. Кийинчерээк ишкана «Кыргызстандын аэропорттору» ААК болуп өзгөртүлгөн.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18