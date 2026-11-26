Айлык акы 55 миң сомго чейин өстү. Кыргызстандыктар реалдуу түрдө канча алышат?
Кыргызстанда 2026-жылдын январь — сентябрь айларында орточо эмгек акы 55 миң 525 сомго жетти. Бирок калктын жан башына орточо акчалай кирешеси кыйла төмөн болуп — айына 13 миң 466,5 сомду түздү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин маалыматтарында айтылат.
Азык-түлүк коопсуздугу жана жакырчылык боюнча маалыматтык бюллетенге ылайык, 2026-жылдын 9 айында ишканалардын жана уюмдардын кызматкерлеринин орточо айлык номиналдык чегерилген эмгек акысы өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 29,4 пайызга өскөн.
Ошол эле учурда инфляцияны эске алуу менен реалдуу эмгек акы 16,6 пайызга көбөйдү.Дал ушул көрсөткүч эмгек акылардын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн өзгөрүшүн чагылдырат.
Расмий курс боюнча орточо чегерилген айлык акы болжол менен 635 долларды түздү.Бирок сөз милдеттүү кармоолорго чейинки чегерилген сумма жөнүндө болуп жатат.
Мындан тышкары, статистика чакан ишканаларды эсепке албастан эсептелген жана иштеген жарандардын басымдуу бөлүгү канча аларын көрсөтпөйт. Жашоо деңгээлин баалоо үчүн Улутстатком калктын жан башына колдо болгон орточо акчалай кирешелеринин көрсөткүчүн да колдонот.
2026-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча ал айына 13 миң 466,5 сомду түздү. Бул көрсөткүч орточо айлыктан кыйла айырмаланат, анткени ал бардык жашоочуларга, анын ичинде балдарга, пенсионерлерге жана иштебеген жарандарга эсептелген акчалай кирешелерди эске алат.
Ошол эле учурда эки көрсөткүчтүн байкоо мезгилдери бири-биринен айырмаланат. Статистика ошондой эле аймактар ортосундагы эмгек акы төлөөдө олуттуу айырмачылык бар экенин аныктады.
Январь — сентябрь айларындагы эң жогорку орточо чегерилген айлык акы Бишкекте катталган — 67 миң 787 сом.
Ысык-Көл облусунда ал 60 миң 138 сомду, Нарын облусунда — 52 миң 547 сомду түздү.
Эң төмөнкү көрсөткүчтөр Ош облусунда — 38 миң 461 сом, Баткен облусунда — 42 миң 627 сом жана Чүй облусунда — 43 миң 856 сом болуп белгиленди.
Бюджеттик жана бюджеттик эмес секторлордун ортосундагы ажырым да сакталууда.Бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлеринин орточо айлыгы 45 миң 841 сомду түзсө, бюджеттик эмес сектордо — 68 миң 117 сомду түздү.
Айырма болжол менен 1,5 эсеге жетет.Ошол эле учурда чегерилген эмгек акынын эң байкаларлык өсүшү искусство, көңүл ачуу жана эс алуу чөйрөсүндө — 1,6 эсеге, саламаттыкты сактоо жана социалдык тейлөөдө — 1,5 эсеге, ошондой эле билим берүүдө — 47,6 пайызга катталды.