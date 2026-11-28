iPhone 18 Pro Max бекер алгың келеби? el loto'дон биринчи аракетти белекке ал
el loto платформасында жаңы колдонуучулар үчүн сунуш бар: каттоодон өтүп, «Түндүк» аркылуу инсандыгын тастыктагандан кийин аларга 30 elcoin берилет. Текшерүү адатта бир нече секундду гана алат. Белекке берилген тыйындар «Байгелер жарманкесиндеги» iPhone 18 Pro Max үчүн бир аракетке жетет.
Платформадагы белектердин арасында 1 ТБ эс тутуму бар iPhone 18 Pro Max да бар. Эми жаңы колдонуучулар биринчи аракет үчүн балансты толуктабай эле сынакка катыша алышат.
Эмне кылуу керек?
Катышуу үчүн бир нече жөнөкөй кадамды аткаруу жетиштүү:
-
elloto.kg сайтына катталуу.
-
«Түндүк» аркылуу инсандыгын тастыктоо.
-
Белекке берилген 30 elcoin алуу.
-
«Байгелер жарманкесинен» iPhone тандап, «Ийгиликтүү санды» жөнөтүү.
Смартфон үчүн сынактагы бир аракет 30 elcoin турат — жаңы колдонуучулар инсандыгын тастыктагандан кийин дал ушунча тыйын алышат.
Жеңүүчү кантип аныкталат?
Сынакта эң кичине кайталангыс сан принциби колдонулат. Башка катышуучулар тандабаган эң кичине санды көрсөткөн адам жеңүүчү болот. Кайталангыс сандар жок болгон учурлар үчүн кошумча эрежелер каралган.
iPhone'дон тышкары, el loto'нун «Байгелер жарманкесинде» Dyson техникасы, электроника жана үйгө керектүү буюмдар да бар.
30 elcoin алуу жана катышуу шарттары менен таанышуу үчүн elloto.kg сайтына өтүңүз.
el loto'нун жаңылыктарын жана жаңы сынактардын жарыяларын Telegram жана WhatsApp каналдарынан таба аласыз.
***
Катышуу эрежелери жана учурда өткөрүлүп жаткан тираждар тууралуу маалымат elloto.kg расмий сайтында жана Телеграмдагы @elloto_kg расмий баракчасында жайгашкан. elloto.kg — мамлекеттик уюштуруучу менен түзүлгөн келишимдин негизинде кесиптик лотереянын оператору катары иш алып барган «Эллипсис Тех» ЖЧКсынын онлайн-платформасы.
Кесиптик лотереянын уюштуруучусу — Министрлер Кабинетинин чечими менен түзүлгөн, «КЫРГЫЗЛОТО» брендин колдонгон «Мамлекеттик лотереялык компания» мамлекеттик ишканасы. Оператор — «Эллипсис Тех», укук белгилөөчү документ: 06.02.2026-жылдагы № 1 келишим. Лотереялык ишти жөнгө салуучу орган — Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы. Катышууга 18 жаштан тартып уруксат берилет.
ЖАРНАМА УКУГУНДА. Буюртмачы — «Эллипсис Тех» ЖЧКсы. 18+